Ovisnica o seksu otkrila je kako su je opasni susreti s potpunim strancima gotovo doveli do samoubistva.

Foto: Screenshot

Jace Downey iz Texasa sad vjeruje kako njezina seksualna ovisnost proizlazi iz potisnutih sjećanja na seksualno zlostavljanje njezinog oca - kad je imala samo pet godina.



Do trena kad je potražila pomoć 30-godišnjakinja iz Austina nimalo nije uživala u seksu, iako mu se predavala s potpunim strancima. "Izašla bih samo kako bih upoznala nekog i, iako sam sama sebi govorila da se okrenem jer ne želim biti oko te osobe, ipak bih to napravila", govori.





Njezina ovisnost počela je utjecati na sve aspekte njezinog života. "Mogla sam pokupiti razne bolesti (...), a zbog seksa na javnom mjestu mogla sam izgubiti i posao", rekla je te dodala kako ga je mogla izgubiti i jer je u uredu koji je imao prozore sa svih strana gledala porniće.



Tvrdi kako joj je ovisnost oduzela dušu, no u posljednje vrijeme osjeća se puno bolje. 2014. godine počela je raditi listu stvari koje mora napraviti prije nego se ubije, a tad je čula glas iznutra. "Ako seks djeluje na hemikalije u mozgu kao droge, može li preći u ovisnost i biti opasan?", prisjetila se.



"Počela sam malo istraživati i shvatila da ne postoji ovisnost o seksu, hrani ili kockanju - postoji samo ovisnost, i javlja se u drugačijim oblicima", rekla je. Dva dana kasnije, otišla je na prvi sastanak u lokalni centar i vrlo brzo shvatila što je izazvalo njezinu ovisnost.





"Moj tata ja također bio ovisnik. Nije bio dobar otac, posebno kad je počeo opet piti", rekla je te otkrila kako ju je zlostavljao kad je imala pet godina, a ta trauma nastavila se još dvije godine. No jedan dan jednostavno je prestao, a ta sjećanja Jace je potisnula sve dok nije počela tretman za liječenje ovisnosti.





Kako prenosi Index.hr, nakon što je počela liječenje, nije se seksala neko vrijeme te je dvije godine provela putujući po Americi, snimajući dokumentarac koji je nazvala Odjednom u celibatu, a pokrenula je i istoimeni YouTube kanal.



Jace se obvezala kako će ostati u celibatu, no upoznala je dečka Williama. "Počela sam na seks gledati kao na lošu stvari, no ni to nije bilo zdravo - seksualnost je dio onoga što nas čini ljudima", rekla je te priznala da je okončala celibat.





Danas pomaže ljudima koji se bore s ovisnošću i drugim osobnim borbama. "Pomažem zaista nevjerojatnim ljudima koji su spremni reći: 'Da, to mi se dogodilo, ali ne želim taj život'. Želim više, želim bolje, mogu biti više', a ja im pomažem da to postignu", zaključila je.



