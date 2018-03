Prema onlajn savjetniku "WebMD" koji vam može pomoći da provjerite da li simptomi koji vas muče ukazuju na neku težu bolest, postoji način kako da se kompletno dovedete u red. Na sajtu piše da se metabolizam usporava za 5 procenata svake decenije, a to znači da žene na svaku deceniju moraju da smanje 100 kalorija da bi ostale u istoj formi.

Ilustracija / 24sata.info

Ipak, postoje daleko lakši načini da smršate i da sagorite višak kalorija koji vas muči. Ukoliko imate 40 i više godina, ovi savjeti će vam biti i više nego korisni.



1. Radite prave vježbe



Kako vaš metabolizam počinje da se usporava, prestaje da bude dovoljno da radite kardio vježbe, morate početi da radite i treninge izdržljivosti. Vježbe kao što su makazice, iskoraci i trbušnjaci će ojačati mišićnu masu i sagorjeti višak kalorija.



2. Postavite realne ciljeve



Treba da budete svjesni toga da više ne možete smršati za dvije nedjelje. Ako vam se desi da počnete da naglo gubite kilažu, morate posjetiti ljekara, jer to može da znači da nešto sa vašim zdravljem nije u redu. Bolje je da usvojite zdrave navike i da mršavite polako, nego da se izgladnjujete.



3. Uzimajte vitamine



Tijelo ima različite potrebe tokom različitih perioda života, za žene u četrdesetim godinama je od velike važnosti kalcijum, vitamin B12, kalijum, magnezijum, vitamin D, Omega 3 i probiotici.



4. Napravite raspored



Pravilni, redovni obroci treba da vam postanu prioritet. Preskanje obroka zbunjuje vaš metabolizam i tako ga dodatno usporava. Doručak treba da vam bude najvažniji jer ćete tako spriječiti sebe da grickate čitav dan.



5. Ne zaboravite da se odmarate



"San za ljepotu" nije dobar samo za vašu kožu, već i za mršavljenje. Neispavanim osobama je potrebna dodatna energija, a samim tim i više hrane tokom dana. Osobe koje lijepo spavaju, manje jedu.



6. Smanjite grijanje



Zvuči čudno, ali je tačno - hladnije temperature pomažu sagorevanje masti čak i tokom spavanja. To se dešava zbog toga jer tijelo mora dodatno da "radi" da bi ostalo toplo. Odrasle osobe imaju dva tipa masti: bijele koje su štetne i smeđe koje su dobre za organizam. Smeđe masti su odgovorne za sagorijevanje kalorija i regulaciju toplote. Naučnici savjetuju da držite temperaturu na 19 stepeni.



7. Pijte dovoljno vode



Neki ljudi su skloni nadimanju i prave veliku grešku što izbjegavaju vodu, misleći da ona pomaže tome. Naprotiv, ako pijete dovoljno vode, riješićete se ovog problema. Osim toga, dovoljna količina vode pomaže sagorijevanje kalorija i detoksikaciju organizma. Ako pijete hladnu vodu imaćete i dodatno sagorevanje kalorija jer će tijelo morati da je zagrije, prenosi Telegraf.



8. Provjerite svoje zdravlje



Ponekad u četrdesetim ne možete da skinete ni gram uprkos svim svojim naporima, to može da znači da je vašoj jetri potrebna detoksikacija ili da morate da prekontrolišete rad tiroidne žlijezde. Postoje i drugi razlozi, ali ova dva su najčešća. Za probleme sa jetrom je dovoljno da promijenite način života i ishrane, a za probleme sa tiroidnom žlijezdom morate da konsultujete ljekara jer to može da zahtjeva komplikovano liječenje.



(24sata.info)