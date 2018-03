Dosta Komljenović, mještanka Ćele kod Prijedora, još žali što nije bila uporna i poslušala svoju kokoš “kladioničarku” i odigrala dobitnu kombinaciju brojeva na lotu plus, koje joj je ova “poslala” na jajetu koje je snijela. Da jeste, dobro bi popravila svoj kućni budžet, a kokoš, koju odmila, zbog ćube na glavi, zovu kaporka, pošteno nagradila.

- Za nju samu bih napravila kokošinjac. Da uživa - šali se Dosta, koja jaje, na čijem su vrhu brojevi, ljubomorno čuva i pokazuje zainteresiranima.



Kako kaže, na vrhu jajeta bilo je nešto išarano. Pokušala je to očistiti, ali nije išlo. Onda je ugledala brojeve.



- Bilo ih je šest i lijepo su se mogli razaznati, trojka, devetka, šestica... Nazvala sam sina i ispričala mu šta sam našla. Niko od nas nije sujevjeran, ali sam poslušala savjet i odigrala loto. Suprug je uplatio listić, ali običnu kombinaciju. Još je dodao četvorku i, nažalost, nisam ništa dobila - govori Dosta.







Neobično jaje na kojem su “ispisani” brojevi



Na to je potpuno zaboravila da bi nekoliko dana poslije brojevi s jajeta, onog istog koje je snijela kokoš kaporka, bili izvučeni u džekpotu. I nije bilo dobitnika.



- Nije mi bilo lako kad sam to vidjela, ali šta da se radi, idemo dalje. Redovno ćemo igrati istu ovu kombinaciju pa ko zna, možda nam se i posreći, a možda kaporka snese još jedno jaje s novim dobitnim brojevima. Čuda se ipak dešavaju - s osmijehom kaže Dosta.



