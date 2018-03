Do 2050. godine na planeti bi moglo biti više od dvije milijarde ljudi straijih od 60 godina. Udio starih osoba u ukupnoj svjetskoj populaciji ubrzano raste u proteklim decenijama i prema podacima iz 2017. godine u svijetu živi 962 miliona osoba starijih od 60 godina, što je 13 odsto od ukupnog broja stanovnika.

Ilustracija / 24sata.info

Podaci Kancelarije za ekonomska i društvena pitanja Ujedinjenih nacija pokazuju kako je broj ljudi starijih od 60 godina 1980. godine iznosio 382 miliona.



U 2017. godini svaka osma osoba je imala 60 godina i/ili više, a pretpostavlja se da će 2020. godine svaka peta osoba biti u tom starosnom dobu, piše agencija Anadolija.



Prošle godine 80 i više godina imalo je 137 miliona ljudi, a pretpostavlja se da će taj broj 2050. godine biti 452 miliona. I u Africi i u Evropi broj starijih žena koje žive same dvostruko je veći od broja starijih muškaraca.



Više starih nego djece do 2050.



Takođe, pretpostavlja se da će do 2050. godine broj starih iznositi 2,1 milijardi i da će do 2030. godine biti veći od broja dece do devet godina, odnosno do 2050. godine od mladih između 10 i 24 godine.



Podaci pokazuju da je u 2017. godini u Africi živjelo 68,7 miliona, u Aziji 549,2 miliona, u Evropi 183 miliona, u Sjevernoj Americi 78,4 miliona, Latinskoj Americi i Karibima 76 miliona, a u Okeaniji 6,9 miliona ljudi od 60 i više godina.



U Africi bi 2050. godine broj stanovnika iznad 60 godina mogao dostići skoro 226 miliona, a u Latinskoj Americi i Karibima 198 miliona.



Takođe, u Aziji bi iste godine broj ljudi od 60 i više godina mogao dostići 1,3 milijarde, a u Evropi 247,2 miliona.



Pretpostavlja se da će u Sjevernoj Americi 2050. godine broj starih biti 123 miliona, a u Okeaniji 13,3 miliona.



Osam od deset starih osoba 2050. godine moglo bi da živi na područjima u razvoju i biće ih 1,7 milijardi.



Te godine ljudi od 60 i više godina činiće 35 odsto populacije u Evropi, 28 odsto u Sjevernoj Americi, 25 odsto u Latinskoj Americi i Karibima, 24 odsto u Aziji, 23 odsto u Okeaniji i devet odsto u Africi.



U Japanu trećina stanovnika starija od 60



Podaci prikupljeni iz 143 zemlje i područja pokazuju kako 2,3 odsto osoba od 60 i više godina žive same ili sa supružnikom, dok je taj procent u Holandiji iznosi 93,4.



U Afganistanu, Tadžikistanu i Pakistanu 90 odsto ljudi od 60 godina i više žive sa djecom, a u Holandiji i Njemačkoj taj procenat je manji od deset.



Portal Japan Times je u septembru prošle godine objavio kako u Japanu živi 2,06 miliona ljudi starijih od 90 godina.



Podaci UN-a za 2017. godinu pokazuju kako 33,4 odsto ukupne populacije Japana čine ljudi stariji od 60 godina.



Slijedi Italija sa 29,4 odsto, Njemačka sa 28 odsto, Portugal sa 27,9 odsto i Finska sa 27,8 odsto.





(24sata.info)