Bliznakinje iz Birmingema, Mili i Marša, rijedak su fenomen - sa 11 godina, jedna je svijetle puti, a druga tamnoputa, dok su na rođenju imale istu boju kože. Marša danas ima bijelu kožu, plave oči i plavu kosu, poput njihove majke bjelkinje, dok Mili ima tamnu kožu, smeđe oči i crnu kosu i likom je na oca, koji je sa Jamajke.

Foto: 24sata.info

Ove djevojčice, koje su svoju nesvakidašnju priču ispričale za "Nacionalnu geografiju", već su svjesne šta znači rasizam i svakodnevno se susreću s pitanjem "da li su stvarno bliznakinje".



Njihovi roditelji kažu da nisu marili za mišljenja drugih ljudi kada su ušli u vezu, a time su se vodili i kada su one došle na svijet.



Na rođenju se između djevojčica nije vidjela velika razlika, jer su imale sličnu boju kože, ali je poslije 10 mjeseci boja kože počela da im se mijenja.



"Promjena se prvo primjetila kod Mili. Njena koža postajala je sve tamnija i tamnija, ali to nas nikada nije brinulo, jednostavno smo to prihvatili", kaže otac Majkl Bigs.



Gdje god da su se pojavile, privlačile su poglede ljudi, jer je ljudima bilo zanimljivo što su djevojčice drugačije, a često nisu vjerovali da su bliznakinje.



"Većina misli da smo najbolje drugarice. Kada im kažemo da smo rođene jedna za drugom, šokiraju se jer imamo različitu boju kože", objasnila je Marša.



Na pitanje po čemu se razlikuju, djevojčice ne govore o različitoj boji kože i očiju, već pričaju o drugačijem stilu oblačenja i omiljenim bojama.







Inače, neidentični blizanci se rađaju kada dva spermatozoida oplode dvije različite jajne ćelije, zbog čega djevojčice međusobno liče kao i svaki drugi rođaci, a ne kao klasične bliznakinje.



Kod mješovitih brakova, na izgled djece utiču brojni faktori, kao što su preci roditelja, kompleksna pigmentna genetika i drugi.







(24sata.info)