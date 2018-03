Svaka osoba zaslužuje partnera koji će je podržavati i bodriti na putu do ostvarenja svojih snova.

Ilustracija / 24sata.info

Ali, nekad to nije tako. Ovo su najčešći znaci da nešto "škripi".



Osjeća ljubomoru zbog vaših uspjeha



Ne zaboravite - zaslužujete i treba da budete sa osobom koja je ponosna na vas i sretna zbog vaših uspjeha.



Ne interesuju je/ga vaši ciljevi



Partner bi u vama trebalo da budi osjećaj da možete da ostvarite sve što ste zamislili, a ne sumnju. Ako vas ne shvata ozbiljno i ismijava sve vaše ciljeve, možda je vrijeme da mu kažete zbogom.



Kritikuje sve što radite



Njemu / njoj ništa nije dovoljno dobro i nikada vas neće pohvaliti za nešto što ste uradili. Kritikuje vas kad ste nasamo, ali i pred društvom i uvijek voli da ističe ono što percipira kao vaše mane.



Želi da se odreknete važnih stvari



On/ Ona jednostavno nema osjećaj za vaše potrebe.



Sabotira napredak veze



Vaša veza stoji u mjestu i ne napreduje, a to automatski sputava i vaš lični razvoj, piše Zadovoljna.hr.



(24sata.info)