I to uopšte nije slomljen nokat, loše odrađena depilacija, salo na stomaku i sve ono čime su žene opterećene.

Ilustracija / 24sata.info

Vaša inicijativa



Ako oni rade sav posao, a vi samo ležite i čekate da vidite što će sljedeće dogoditi, oni će pomisliti da niste zainteresovane. Pokažite malo entuzijazma. Pomozite im da taj trenutak bude sjajan.



Kretanje vašeg tijela



Opustite se, nemojte biti u grču! Oni se pitaju postoji li problem. Ali ako se pokrenete i napravite neke senzualne pokrete, to će ih oduševiti i staviti im do znanja da imate samopouzdanja! Oni žele da se vaše tijelo usklađuje s njihovim. Žele vaše grudi na svojima, žele osjetiti da je vaše tijelo tu u potpunosti. Što je više tijelo uključeno u čin, oni više osjećaju da ste uzbuđene oko toga što se događa.



Vaše oči



Gledate li se direktno u oči? Odmeravate li njegovo tijelo? I jedna i druga opcija su dobre ako je odgovor pozitivan. Ako nije, kod njih stvarate nesigurnost. Nemojte spuštati pogled od njegovog, ne gledajte u vlastito tijelo (već budite svjesne da ste lijepe) i ne gledajte u stranu, jer oni onda misle da se dosađujete.



Vaš dah



Kako zvučite? Da li vam je glas dublji nego inače? Način na koji zvuči vaš glas i uzdah njima je pokazatelj toga koliko ste uzbuđene. Pokažite neverbalnom komunikacijom da radi pravu stvar. Šapnite mu nešto seksi, recite mu šta želite da se sljedeće dogodi i šta želite da napravi. Njihovo uzbuđenje mnogo zavisi od vašeg. Zato, nemojte da se bojite to da pokažete, savjetuje Cosmopolitan.hr.



(24sata.info)