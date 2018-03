Bivša studentkinja od svog fakulteta tužbom traži 60.000 funti jer joj njegova diploma nije pomogla da pronađe posao.

Arhiv / 24sata.info

Dvadesetdevetogodišnja Pok Vong tvrdi da ju je fakultet "Anglia Ruskin" obmanuo tvrdeći da će joj pružiti kvalitetno obrazovanje i dobro zaposlenje, a umjesto toga je dobila, kako ona kaže, "Miki Maus diplomu.



"Iako sam 2013. diplomirala kao najbolja u klasi, dobila sam samo Miki Maus diplomu. Nadam se da ću ovom tužbom potaknuti i druge studente da dobiju ono što su platili ili da im se to kompenzuje. Anglia Ruskin je imao dobru reklamu, ali nisu ispunili obećano", rekla je Pok za "Sunday Telegraph".



Pok, koja se preselila iz Hong Konga u Kembridž kako bi stekla kvalitetno obrazovanje i šansu da uspije u poslovnom svijetu, od fakulteta traži kompenzaciju u visini plaćene školarine i životnih troškova za vrijeme studiranja.



Među ostalim prigovorima navela je da su predavači kasnili na predavanja i da bi jednostavno uputili studente da za to vrijeme uče sami. Takođe je iznijela tvrdnju da su je za vrijeme dodjele diploma zaključali u sobu kad je pokušala drugim studentima da ispriča kako stvari stoje.



Portparol fakulteta tvrdi da Pok nije bila zaključana te da je prostoriju mogla da napusti kad god je htjela.



"Iako smo joj uručili nagradu jer je diplomirala prva u klasi, pokušala je da ometa vlastitu dodjelu diploma. Budući da bi to uništilo doživljaj brojnim drugim studentima, zamolili smo je da napusti pozornicu i sjedne u susjednu prostoriju iz koje je mogla otići kad god je htjela", tvrdi on.



(Index.hr)