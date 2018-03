Dugogodišnji dobrovoljni davalac krvi iz Trebinja, član Aktiva "SL Industrija alata" Branislav Špuran, darovao je za vikend stotu dozu dragocjene tečnosti i tako se pridružio armiji Trebinjaca čija se davanja krvi mjere sa tri cifre.

Foto: NN

Branislav Špuran se, prije svoga stotog darivanja krvi za potrebe Službe transfuzijske medicine Trebinje, prisjetio svog prvog davanja, sa nepunih 18 godina, kao srednjoškolski maturant.



"Od tada do danas sam davao krv evo već stotinu puta i samo danas imam veću tremu nego tada", našalio se Špuran pred brojnim novinarima.



Kaže da je u dugom nizu godina humanitarnog rada ostao samo jedan cilj: pomoć kod spasavanja ljudskih života, iako od svojih stotinu davanja samo u dvadesetak poznaje ljude kojima je data njegova krv.



"To su veoma stresne situacije kad znate kome darujete krv, ali, srećom, odavno nema tog ciljanog davanja", kazao je Špuran, istakavši da je svoje stoto davanje krvi posvetio pokojnoj doktorici Persidi Kočišević i svom pokojnom ocu Ristu Špuranu, koji su bili osnivači Službe transfuzijske medicine, ona kao ljekar, a on kao davalac krvi.



Prema riječima Dragana Šarenca, načelnika Centra za transfuzijsku medicinu Trebinje, rijetki su oni koji dožive i imaju tu privilegiju da uđu u klub odabranih ljudi, gdje je broj davanja krvi trocifren.



"Brano Špuran ne samo što je dobrovoljni davalac, već je i odličan saradnik i animator koji je uveo veliki broj novih davalaca krvi u davalaštvo", istakao je Šarenac, podsjetivši da je Branov otac Risto Špuran 118 puta dao krv i bio rekorder davalaštva krvi u Trebinju.





(NN)