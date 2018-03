Srbijanski komičar i voditelj emisije "24 minuta" Zoran Kesić na svoj je jedinstven način prokomentarisao činjenicu da je predjsednik RS-a Milorad Dodik glasao na lokalnim izborima u Beogradu.

Screenshot: Youtube

Kesić Dodika naziva mađioničarem Veličanstvenim Dodinijem koji može biti (gotovo) na dva mjesta u isto vrijeme, malo u Banjoj Luci, malo u Beogradu.



"On ne bi bio Dodini da nas nije uvjerio u nemoguće - da je bio blizak i sa Tadićem, i sa Koštunicom, i sa Đinđićem, i sa Koštunicom, i sa Slobom", objasnio je Kesić.



Ipak, do sad neviđena tačka je ona u kojoj se iz Banja Luke, a nakon narudžbe 30 ćevapa, materijalizovao u Beogradu i - glasao.



"Nikada se ne zna odakle će izvaditi pasoš. Mjesto stanovanja - na samom obodu Beograda, naselje Banja Luka", prokomentarisao je šaljivi Kesić aludirajući na nevjerovatnu činjenicu da čelnik jednog bh. entiteta glasa na lokalnim izobrima u Srbiji.



Kako smo ranije pisali, predsjednik bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik ima prijavljeno mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji. Riječ je o nezakonitim prijavama s obzirom na to da jedna osoba ne može u isto vrijeme živjeti na dvije adrese.







(Klix.ba)