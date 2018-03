Devedesetdevetogodišnji australski plivač je oborio svjetski rekord u svojoj kategoriji na 50 metara slobodnim stilom.

Foto: 24sata.info

George Corones (99) je zabilježio vrijeme od 56,12 sekundi na zvaničnom takmičenju u Queenslandu, čime je oborio novi rekord u kategoriji starosne dobi od 100 do 104 godine. On je nadmašio prethodni rekord postavljen 2014. godine za čak 35 sekundi, piše Klix.ba.



Coronesu je bilo dozvoljeno da se takmiči jer će 100 godina napuniti u aprilu. Rekao je da je oduševljen svojim uspjehom.



"Ovo je bilo sjajno plivanje za mene, dobro balansirano, bio sam spreman ići do kraja i udariti snažno rukom o zid", kazao je Corones za BBC.



Dodao je da je oduševljen publikom koja mu je pružila veliku podršku.



Corones živi u Brisbaneu, dobro je plivao u mladosti, a ovom sportu se vratio ponovo kao osamdesetogodišnjak.



"Prestao sam plivati početkom Drugog svjetskog rata. Nisam plivao sve do odlaska u penziju, a vratio sam se zbog vježbanja", kazao je Corones.



Postavljanje novog rekorda je za njega bilo iscrpljujuće, ali je uspio zahvaljujući dobroj pripremi. On trenira tri puta sedmično u bazenu, a također ide i u teretanu.







(24sata.info)