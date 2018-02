Brčanka sa adresom u Tuzli, Miladinka Mima Vasić, jedna je od najuspješnijih bh. alpinistkinja koja je prije dvije godine ušla u historiiju bh. alpinizma ispenjavši planinski vrh Matterhorn kao prva žena iz BiH.

Foto: FENA

U razgovoru za Fenu ova diplomirana profesorica bosanskog jezika i književnosti navodi da je svoje prve korake u svijet planine napravila u Austriji, tačnije u Štajerskim Alpama, gdje je kao au-pair djevojka boravila u jednoj porodici. Upravu tu se rodila ljubav prema planini.



Nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu učlanila se u planinarsko društvo "Konjuh " Tuzla i tada su krenuli prvi pohodi.



-Najprije Konjuh koji mi je bio najbliži, koji je zajedno s Prenjom bio i ostao najveća ljubav. Imala sam sreću upoznati dvoje divnih ljudi, Nedu Ljubić i Ivicu Piljic, koji su mi usadili istinske vrijednosti o planini, naučili me da se ona nikad ne osvaja, nego je možemo samo pohoditi i diviti se njenoj ljepoti - kaže tridesetčetverogodišnja alpinistkinja.



Nakon nekoliko godina planinarenja i uspona na bh. planine i planine regije, savladala je ljetni početni i napredni te zimski tečaj u organizaciji Sarajevske škole alpinizma, zatim tečaj Gorske služba spašavanja i speleologije i stekla zvanje registrovanog gorskog spasioca.



Na pitanje o najdražem ispenjanom planinskom vrhu, odgovara da je svaki ispenjani vrh za nju značajan i ima posebnu vrijednost, i za svakog od njih je vežu emocije i ljudi s kojima je dijelila radost na vrhu.



-Ako bih već morala da biram vrh, odnosno uspon za kojeg me vežu najljepše emocije, to je uspon u stijeni Botin na Veležu, koji se desio 2014. godine - ističe Vasić, dodajući da je svakako najznačajniji bio uspon na Matterhorn, u prijevodu "Majka svih rogova", u avgustu 2016. godine.



Navodi da je organizator ovog poduhvata Tomislav Cvitanušić, a pored njega prijatelji Armin Škandrić, koji je ujedno njen penjački partner, te Ismir Jusko.



-Svi se poznajemo privatno i sve nas veže Sarajevska škola alpinizma, i tako se spontano došlo na ovu ideju. Oni su htjeli da u timu imaju i djevojku, a ja sam neizmjerno sretna i počastvovana što sam imala tu privilegiju biti dio ove moćne ekipe, koji su prije svega prijatelji. Kao nježniji spol sasvim je logično da je bilo momenata kada sam bila slabija i sporija u odnosu na njih, ali ni u jednom trenutku njih trojica nisu dopustili da zaostajem niti da se osjećam slabijom. Bez njihove podrške ja sama ne bih uspjela - kaže Vasić.



Kako ističe, pogled na Matterhorn iz gradića Zermatta oduzima dah, a ne može se ostati ravnodušan na tu gracioznu stijenu, osjećaji se miješaju od ushićenosti do strahopoštovanja.



Statistička činjenica da je Matterhorn na petom mjestu po smrtnosti, a Everest rangiran tek na devetom mjestu, unosi i jednu dozu, kako je rekla, bojazni ali i strahopoštovanja prema planini.



-Emocije na vrhu planine koje vas preplave, izmame osmijeh, radost, suze radosnice, posebno su iskustvo. Dijelite tu radost sa svojim penjačkim partnerima i to je posebna veza koja spaja ljude - podijelila je svoj doživljaj ova svestrana mlada žena, inače zaposlena u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA).



Ove godine, ali u nešto proširenoj ekipi istu radost su dijelili i na vrhu Mont Blanca, najvišem vrhu zapadne Evrope. Na vrh s njima stupio je i najmlađi bh, alpinista, dvanaestogodišnji Danin Jusko.



-Upravo je planina ta koja čovjeka obogati, nauči ga da se raduje i dijeli radost s drugima - ispričala je Vasić.



Kaže da uglavnom usklađuje svoje poslovne obaveze i zapravo je planina ta koja je odmara. Trudi se barem jednom sedmično svoje slobodno vrijeme provesti na planini.



-Planinarenje je zapravo stil života - zaključila je, najavljujući da ove godine u julu zajedno s penjačkim partnerima planira odlazak na Elbrus, Kavkaz.

(FENA)