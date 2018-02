Američka aviokompanija "United Airlines" prihvatila je kao validnu putničku avio kartu staru skoro 20 godina.

Ilustracija / 24sata.info

Džon Voker iz Grinsbora, grada u američkoj saveznoj državi Sjeverna Karolina, pronašao je u januaru u fioci ispodsvog kreveta aviokartu za let na relaciji Nešvil-Sakramento sa datumom 31. decembar 1998. godine, piše "Independent".



Karta je kupljena, ispričao je Voker, za putovanje u Sakramento na vjenčanje djevera, zakazano za 2. januara 1999. godine.



Međutim, on nije mogao da ode i zatražio je da mu se karta refundira.



Iz aviokomapnije su mu odgovorili da novac za kartu ne može da mu bude vraćen, ali da može da je iskoristi za neki budući let u istoj vrijednosti.



"Odložio sam je, jer nisam imao namjeru uskoro nigdje da putujem", rekao je Voker.



"I potpuno sam na nju onda zaboravio", rekao je on, prenosi Tanjug.

Tražeći nešto drugo ispod kreveta, skoro 20 godina kasnije, Voker je našao aviokartu i pismo "United Airlines".



U pismu je stajalo da kartu može da iskoristi na svim domaćim letovima "zauvijek" te je odlučio da provjeri važi li to "zauvijek" i danas.



Iako je aviokompanija proglasila bankrot 2010. godine, iz te kompanije mu je rečeno da će mu, pošto je njegov slučaj jedinstven, priznati vaučer.



On još uvijek čeka na vaučer od 378 dolara, koji sada vrijedi 571 dolar zbog inflacije, piše "Independent".



(24sata.info)