Vanja Iličić, novinarka BH Radija 1, tradicionalno posjećuje karnevale u regiji koji, prema njenim riječima, šire ljubav, rade na pomirenju, probijanju granica, isticanje onoga što je lijepo, pozitivno, što je ljudima zajedničko, piše Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Kada je prije desetak godina izvještavala s karnevala u Čapljini nije mogla ni zamisliti da će se to pretvoriti u veliku ljubav i prijateljstvo s karnevalistima iz cijele regije. Već šest godina tradicionalno posjećuje mnoge karnevale koji se održavaju u Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Srbiji i Italiji. Počasni je član karnevalske udruge "Veseli Oldtimeri" iz Rijeke.



Obučena u jedan od kostima koji je nosila prethodnih godina na Međunarodnoj povorci na karnevalu u Rijeci priča o počecima, druženju i velikoj strasti karnevalista koji su i na prvi takt muzike spremni za ples.



U njenom domu u sarajevskom naselju Dobrinja nalazi se veliki broj uspomena. Jedan kutak je posvećen karnevalskim eksponatima. Veliki broj šeširića i zahvalnica za učestvovanje na karnevalima.



Kako je kazala, na cijeloj ovoj priči možda bi trebala biti zahvalna svojoj urednici koja je prije više od deset godina došla na ideju da rade prenos Čapljinskog karnevala.



- Susretanje svjetova -



"Čapljina je jedini grad iz BiH koji je član Federacije evropskih karnevalskih gradova, koji ima međunarodni ljetni karneval. Nekoliko godina smo radili prenos karnevala. Bila sam reporter u povorci i tokom godina upoznavala sam ljude koji dolaze na karneval", prisjetila se Iličić za AA.



Nakon nekoliko godina, stigao je poziv za karneval u Bolu, drugi ljetni karneval. Nije otišla te godine, ali je otišla sljedeće.



"Otišla sam na Brač. I taj treći Brački ljetni karneval bio je prvi karneval na kojem sam bila kao učesnik. Kada smo prvi put trebali izaći na glavnu pozornicu, da se predstavimo, imala sam tremu kao da radimo pozorišnu predstavu", ispričala je Iličić koja je tada shvatila da je tu riječ o zabavi i druženju.



Tokom karnevala obišli su otok Brač, muzeje i historijske građevine na tom području.



"Odlasci na karnevale su zapravo i prilika za sretanje svjetova, za upoznavanje novih područja, ljudi... Druženje je osnova koju će svi reći ali, između ostalog, i putovanja, znači, širenje vidika", istakla je Iličić.



Tada je upoznala karnevaliste iz Rijeke s kojima je razmijenila kontakte. Rodilo se prijateljstvo. Već naredne godine je sa Sarajevskom karnevalskom baterijom otišla na karneval na Brač čiji je suorganizator karnevalska udruga "Veseli Oldtimeri" iz Rijeke.



"Oni su bili naši domaćini i došao je i poziv da dođemo na Riječki karneval. Brač je bio 2011., a već 2012. smo uspjeli da Sarajevska karnevalska baterija bude dio velike povorke Međunarodnog riječkog karnevala. To je bilo posebno uzbuđenje", naglasila je Iličić.



To je, kako je kazala, prvi put da je prošla trasom Riječkog karnevala.



"To je bilo posebno iskustvo, doživljaj. Nama je bio šok jer koliko smo samo karnevalskih grupa tu sreli. Za karneval se misli da su tu maske, ples i nered. Ne, suprotno je od toga. Tu vlada savršen red. Mjesec ranije se znalo koja smo mi grupa po redu u toj povorci. Znala se satnica gdje se parkiraju autobusi s karnevalskim grupama. Tada sam rekla da moram opet doći", ispričala je Iličić.



Nakon ovog karnevala posjetila je i karneval u Kaštelu kao i mnoge druge koji se održavaju u regiji.



"Posjetila sam karneval na Braču, u Rijeci ne znam koliko godina, mislim da će mi ovo biti šesti put. U Veroni sam bila tri puta. To je isto poseban doživljaj. Na karnevalima u Sloveniji. S 'Oldtimerima' sam išla i u Makedoniju, na karnevale u Strumici i Prilepu. Makedonci rade prekrasne kostime, poznati su po tome. Na karnevalu u Šapcu sam bila nekoliko puta", ispričala je Iličić koja je posjetila i karneval u Vršcu, ali i učestvovala u povorci u Čapljini.



- Svake godine novi kostimi -



"Veseli Oldtimeri" svake godine imaju novi kostim koji predstavljaju na Riječkom karnevalu.



"Jedna su od najaktivnijih riječkih karnevalskih grupa. Godišnje posjećuju više od 30 karnevala. U Rijeci se jako drži do kostima i sve grupe svake godine rade novi kostim koji predstavljaju uz novi Riječki karneval. Tako i 'Veseli Oldtimeri' dogovaraju koji će kostim imati sljedeće godine", pojasnila je Iličić.



Nakon dogovora o tome kakav će biti kostim, onda se on šije za sve članove grupe. Ove godine je tema heroina Karolina Riječka.



"Žene će biti odjevene kao Karolina Riječka, prekrasne plavo-bijele haljine, a muškarci će biti engleski komodori", kazala je Iličić.



- Isticanje pozitivnih osobina i zajedništva -



Posljednjih godina i godišnje odmore provodi posjećujući karnevale.



"Ta ljubav nije karneval nego karnevalisti. Ljudi koji su tu. Imala sam sreću da sretnem prekrasne ljude s kojima sada uživam provoditi godišnje odmore. Presretna sam kada mi se najave gosti iz Rijeke", izjavila je Iličić.



Karneval je, prema njenim riječima, povezivanje ljudi na našim prostorima koji su doživjeli mnogo loših stvari.



"Puno je mržnje na ovim prostorima, a karnevalisti su oni koji šire ljubav. Koji rade na pomirenju, probijanju granica. Karnevalisti iz Hrvatske idu u Srbiju, a i oni iz Srbije idu u Hrvatsku, idu u BiH... Dakle, to je draž karnevala, širenje ljubavi, prijateljstva među ljudima, isticanje onoga što je lijepo, pozitivno, što nam je zajedničko. O tome nisam imala pojma kada sam prvi put otišla da izvještavam s karnevala", poručila je Iličić koja s nestrpljenjem čeka učešće na ovogodišnjem Riječkom karnevalu koji se od 17. januara do 14. februara održava u ovom hrvatskom gradu.



Iličić će i ove godine biti učesnik povorke, u kojoj tradicionalno sudjeluje oko stotinu karnevalskih grupa i hiljade kostimiranih učesnika, a sve ih poprati oko 100.000 gledatelja. Ove godine Međunarodna karnevalska povorka u Rijeci održat će se 11. februara.



(AA)