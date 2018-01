Naučnici sa Sveučilišta u Plymouthu analizirali su dvjesto rabljenih plastičnih igračaka koje su našli u porodičnim domovima, vrtićima i buvljacima na jugozapadu Engleske i tom prilikom otkrili visoke koncetracije opasnih elemenata.

Ilustracija / 24sata.info

Analiza je uključivala stare autiće, vlakove, kockice, razne figurice i slagalice, u veličinama koje bi bile primamljive maloj djeci za žvakanje.



Naučnici su otkrili visoke koncentracije opasnih elemenata, uključujući antimon, barij, brom, kadmij, krom, olovo i selen, a svi su oni kronično toksični za djecu u malim razinama tokom dužeg vremenskog razdoblja.



Najviše takvih spojeva je pronađeno u kockicama crvene, žute i crne boje, objavljeno je u časopisu Environmental Science and Technology.



Daljnja ispitivanja pokazala su da je pod simuliranim uvjetima želuca nekoliko igračaka ispustilo količine broma, kadmija i olova koje su premašile granice koje je postavilo Europsko vijeće za sigurnost igračaka.



Problem postoji zato što se regulative za sigurnost odnose na nove igračke, dok one starije ostaju zanemarene u vremenu. Stručnjaci zato predlažu da se ista ta pravila apliciraju i na rabljene igračke, da se i tu provjeri količina opasnih elemenata koje je plastika mogla tijekom vremena otpustiti.



Istraživanje je vodio dr. Turner, koji je koristio rendgensku fluorescentnu spektrometriju kako bi analizirao prisutnost elemenata unutar pojedinih igračaka.



On je prethodno proveo jedno istraživanje koje je pokazalo da ukrasne čaše za piće mogu sadržavati štetne razine olova i kadmija te da bi se boje za igračke trebale pomnije pratiti kako bi se smanjila potencijalna opasnost za javno zdravlje. Rekao je kako bi potrošači trebali biti svjesniji potencijalnih rizika povezanih sa starim plastičnim igračkama šarenih boja ili komponentama koje su dovoljno male za dječja usta.



Prije dvije godine dr. Turner je također otkrio da razine olova, kroma, antimona i kadmija na dječjim igralištima mogu biti dovoljno visoke za predstavljanje potencijalnog rizika za malu djecu.



Pronašao je tim testiranjima štetne hemikalije u 20 parkova u Plymouthu, potičući gradske vlasti da obećavaju hitnu nadgradnju, prenose mediji.



(FENA)