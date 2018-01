Studentkica i manekenka koja se predstavila kao Nikol (Nicole), iako joj to nije pravo ime, nakon što je dobila ponude za svoju nevinost, izjavila je da nikad nije planirala da ide do kraja.

Foto: Agencije

Prošle sedmice na stranicama agencije Elite Models VIP osvanuo je oglas u kom Nikol nudi svoju nevinost muškarcu koji da najvišu ponudu. Dobila je ponudu od 890.000 funti, ali čini se da neće biti ni isplate ni seksa.

U razgovoru za LA 27 Ora Nikol je ispričala da su njeni roditelji ostali bez riječi kad su saznali šta je napravila.



- Izvinjavam se svima, posebno svojoj majci i ocu. Počelo je kao provokacija, zanimalo me da li je iko spreman da potroši novac na nešto tako. Shvatila sam da sam postala vijest kad je došla ponuda od milion eura i kad mi se agencija javila da provjerim sa ekonomistima kako mi se taj novac može isplatiti. Uplašila sam se. Kako je vrijeme prolazilo, postajalo je sve realnije i nisam znala kako da se izvučem iz svega. Napravila sam glupost koje se stidim i da mogu da vratim vrijeme, nikad to ne bih uradila - rekla je.



Priznala je da nema nikakvu želju da studira, već je cijelu priču o tome da prodaje nevinost kako bi zaradila za studije izmislila na nagovor agencije. Cijelu situaciju opisala je kao noćnu moru, jer agencija pokušava da je nagovori da proda nevinost najvišem ponuđaču.



- Agencija me stalno zove i ispituje kako da me isplate. Samo želim da prestanu da govore da sam prodala nevinost. Napravila sam glupost zbog koje žalim i da mogu da vratim sve, ne bih to ponovila, ali nisam to napravila da bih se hvalila - rekla je.



Trenutno razmišlja o angažiranju advokata.



Prošle sedmice za britanski The Sun ispričala je da je bila u vezi sa mnogo starijim muškarcem kada je odlučila da će izgubiti nevinost samo sa muškarcem kog voli i za kog će se udati.



- On mi je rekao da će ostati sa mnom cio moj život, da me voli i da želi porodicu sa mnom, ali bila sam uplašena i odlučila sam da prekinem sa njim - rekla je i dodala da želi da studira na Cambridge-u.



(Avaz)