Ribar Yasin Sevinc iz turskog grada Musa svojevremeno je spasio dvije mlade vjeverice, a one su sada njegovi vjerni pratioci i uveseljavaju mušterije u ribarnici.

Foto: AA

Tokom posjete rođacima na selu prije pola godine Sevinc je ispod drveta pronašao mladunčad pored uginule majke. Uzeo ih je i ponio u grad.



Životinjice su se brzo sprijateljile s ribarom koji im je dao imena Haydar i Meral, a hranio ih je mlijekom, lješnjacima i košpicama.



Male vjeverice ubrzo su osvojile srca i drugih radnika i mušterija ribarnice i pijace na kojoj Sevinc radi.



"Vjeverice su postale glavna tema u radnji. Kupci su prvo oprezni jer pomisle da se radi o miševima, a već drugi put kad dođu donesu lješnjak ili nešto drugo da im daju. Svi smo ih zavoljeli, ali na ljeto ću ih ponovo vratiti u prirodu u selu u kojem sam ih i pronašao", kazao je Sevinc.



On je i prije dvije godine pronašao vjevericu zarobljenu u snijegu koja je bila na izmaku snaga, a i nju je pustio u šumu po dolasku ljeta.



Trgovac Hasret Bulut kazao je da svaki slobodan sat provodi hraneći i zabavljajući se s vjevericama. I on je saglasan sa idejom da se vjeverice vrate u prirodu, ali i da to urade tek kada prođe zima.



Kupac Davut Cetinkaya za AA je kazao da je zaprepašten prizorom kada vidi kako vjeverice skaču po ribaru Yasinu.



"Vidio sam svašta, ljudi hrane ribe u akvarijumu, ptice, pse i druge životinje, ali nisam vjerovao da i vjeverica može biti ovako pitoma", kazao je još jedan od posjetilaca ribarnice Hasan Fahri Tan.





(AA)