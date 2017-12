Poznati beogradski i jugoslovenski karikaturista i ilustrator Dušan Petričić ocjenjuje da prava politička karikatura, nažalost, podrazumeva ružna i loša vremena.

Foto: Anadolija

Petričić je nedavno na otvaranju prve izložbe izabranih 40 karikatura u muzeju "Ras“ u Novom Pazaru rekao da zbog situaciji kakva je u društvu ne propušta priliku da da svoju riječ i stav o tome gdje i kako živimo. Pri tome, navodeći primjer da je ranije u Novom Sadu odložena, naglašava da je hrabrost bila i organizirati izložbu njegovih karikatura.



"Hrabrost za karikaturiste je jako važna, ali je hrabrost mnogo važnija za urednike i novinare kada karikaturista radi“, rekao je Petričić nakon otvaranja izložbe, javlja Anadolu Agency (AA).



Petričić ističe, i da bi se odrekao svoje profesije kada bi neko mogao da garantuje da ćemo živjeti u jednoj pristojnoj i civiliziranoj sredini



- Zlatno doba za karikaturiste -



Za sebe kaže da, sem otkaza u listu "Politika", nije imao veći problema, a za karikaturiste na našem podneblju da žive u "zlatno doba".



"Možda zbog toga što političari karikaturu smatraju delatnošću dvorskih budala, a dvorske budale su uvek imale neki poseban status. Mislim da je stvar u tome. Ovo je zlatno doba za karikaturiste, bez ikakve dileme“, ističe Petričić i slaže se da je i Sandžak veoma inspirativan za karikaturiste.



O svom odlasku iz lista "Politika" novinarima i zaposlenim u medjima, ali i svim profesijama, poručuje da "ovaj sistem ovako ružan, loš i katastrofalan, u kome živimo, ne bi morao da bude takav“.



"Naizgled je lako kako doći do toga, a to je da svako u svojoj profesiji stane iz svojih kolega i da ih zaštiti. Da smo to imali na početku ove vlasti nikada ne bi ova vlast toliko daleko dogurala. U profesiji lekara, advokata, sudija, fakultetskih profesora, novinara, karikaturista kada bi se nešto ružno desilo, a profesija i njegove kolege stale iza njega nikada ova vlast ne bi tako daleko otišla. To je meni bitno, kao rezultat razmišljanja i reakcije na moje otpuštanje iz "Politike"“, izričit je Petričić.



Na većini političkih karikatura koje posljednjih godina radi Petričić je aktuelni predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić. Prema riječima Petričića uopšte nije bilo teško pronaći tu "tanku žicu“.



"Aleksandar Vučić nije glavni lik mojih kariktura, Aleksandar Vučić je, nažalost, glavni lik naših života, o tome se radi i uopšte nije bilo teško izabrati njega“, dodaje Petričić.



Slaže se da političare, kada se nađu u njoj, pogađa karikatura i podvlači da se trudi da ne sluša šta i kako pričaju.



"Sigurno ih pogađa, nemoguće da ih ne pogađa. Iako se neki od njih ponekad pravi blesav i kao misli da je to zgodno i markering. Nije to ni malo zgodno, to će ostati zabeleženo i to će ljudi za nekih pedeset goidna prevrtati i reći: 'Auuu, kakvi su ovi bili'!“, ocjenio je Petričić iznoseći stav da ni u jednom društvu nije dobrodošla karikatura ove vrste.



Petričić poručuje i da "tamo gdje nema demokratije karikatura nije dobrodošla, a ako se prave da je dobrodošla onda foliraju i u nekom trenutku pokažu pravo lice“.



"Karikatura, politička, ovako oštra, nije dobrodošla. Nadajmo se boljim vremenima jednog dana. Ne verujem da će karikatura uticati na to da se vremena promene. Ne mislim da karikatura ima to dejstvo i tu jačinu, ali karikatura zasigurno ostavlja budućim generacijama najprecizniju sliku vremena u kom živimo“, poručio je iskusni karikaturista iz Beograda.



- Karikature o političkoj i društvenoj situaciji u Srbiji i regiji –



Dušan Petričić je dvedest godina boravio u Kanadi gdje je radio kao karikaturista i ilustrator za najznačajnije časopise i novine u toj zemlji SAD-u: "Toronto Star", "The New York Times", "Wall Street Journal" i "Scientific".



Na kritički osvrt da njegove karikature "vrište“ ili "govore kroz stisnute zube“ slaže se da one imaju obje stvari, te da je govor kroz stisnute zube najprecizniji opis karikature.



"To je 'ajde da se malo smejemo, a zaparavo smo vrlo gorki, najradije bi urlali“, zaključio je Petričić.



U Novom Pazaru je održana prva izložba Petričićevih izabranih 40 radova karikatura koje na svojstven način prikazuju političku i društvnu situaciju u Srbiji i regionu.



Među izloženim karikaturama su: “Fantom i Savamale”, “Zahvalnost karikaturiste”, “Pobednici i pobeđeni”, “Vrhunski autoriteti”, “Selfi”... Na otvaranju izložbe u muzeju “Ras” promovisana je i njegova knjiga najpoznatijih karikatura objavljenih u posljednje četiri godine.



Dušan Petričić rođen je 1946. godine u Beogradu. Kao karikaturista i ilustrator poznat je u regionu i svijetu. Pored dnevnih listova i časopisa ilustrovao je brojne dječje knjige i slikovnice za izdavače širom Jugoslavije. U jednom periodu intenzivno se bavio animacijom, radio za Dunav film i Zagreb film, a autor je i nekoliko filmova i mnogih animiranih špica za dječje serije. Devedesetih godina živio je u Kanadi.



Za kanadske i američke izdavače uradio je oko 50 dječjih knjiga i slikovnica. Predavao je na beogradskoj Akademiji za primenjene umetnosti, Sheridan College-u i OCADU u Kanadi.



Dušan Petričić je dobitnik brojnih nagrada za karikaturu i ilustarciju širom svijeta: u Tokiju, Montrealu, Amsterdamu, Njujorku, Ankari, Budimpešti, Torontu, Filadelfiji, Moskvi, Ljubljani, Skoplju i Beogradu.



Dva puta je dobio nagradu Pjer za karikaturu, Oktobarsku nagradu Grada Beograda, nagradu Grada Beograda za izložbu u Muzeju primenjene umetnosti, nagradu Oktobarskog salona i nekoliko Zlatnih pera za ilustraciju.



Petričić je došao u žižu javnosti početkom okatobra 2016. godine nakon što je dobio otkaz u listu "Politika", a zbog karikatura koje su nosile poruke kritičke misli prema aktuelnoj vlasti. Petričić radi političku karikaturu za "NIN" i ilustruje dječje knjige.



