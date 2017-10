”Robošef” prvi robotizirani restoran u Iranu koji je otvoren u Teheranu, mjesto je gdje objeduje sve više ljudi, kako onih mlađih, tako i starijih koji žele biti u koraku sa vremenu.

Foto: Anadolija

Blagajnika i konobara nema, plaćanje online



U restoranu u kojem se od početka godine poslužuju većinom pizze, goste dočekuju roboti u ulozi konobara, a sve usluge, od naružbe do posluživanja vrše mašine, dok se računi plaćaju online.



Interijerom djelomično podsjeća na ostale restorane, a na stolovima se nalazi ekran na dodir putem kojeg se naručuje jelo koje potom roboti konobari dostavljaju trakama postavljenim između stolova



Dok se čeka narudžba, moguće igrati igrice na ”digitalnim stolovima”



Mušterije ”Robošefa” imaju priliku da vrijeme dok čekaju spremanje hrane iskoriste za igranje igrica.



Vlasnik restorana Majid Zibadel kazao je kako su stolovi dizajnirani na način da ne dolazi do problema tokom jela.



”Patent za sto u potpunosti pripada nama“, naglasio je Zibadel koji je dodao kako je sto za ručavanje drugačiji od ostalih.



Interesovanje i starih i mladih



Zibadel je rekao kako su u restoranu spojili jelo i tehnologiju kako bi privukli mlade klijente.



”Međutim, otkako smo počeli s radom, uspjeli smo privući i one mnoge starije koji su pokazali interesovanje za koncept našeg restorana“, izjavio je Zibadel.



Na kraju je dodao kako se ovaj restoran, kada su u pitanju cijene, ne razlikuje od drugih u Teheranu.





(AA)