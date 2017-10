Ostavljanje katanaca na most kao simbol vječne ljubavi, nisu rijetkost, a jedan od takvih mostova je i onaj preko rijeke Rajne u njemačkom gradu Kelnu.

Foto: Anadolija

Željeznički most Hohenzollern koji spaja obale Rajne za deset godina je postao ”Most zaljubljenih”.



Ovaj simbol ljubavi dug 410 metara nalazi se u neposrednoj blizini katedrale u Kelnu koja je jedna od najvažnijih građevina u tom gradu.



Desetine hiljada katanaca smješteni su na dijelu koji koriste pješaci i to na strani okrenutoj prema pruzi.



Tradicija ostavljanja katanaca počela je prije deset godina kada je, prema vjerovanju, zaljubljeni par ostavio katanac u želji da njihova ljubav vječno traje. Mnogi zaljubljeni parovi tokom godina su odlučili krenuti njihovim stopama i ”zaključati” svoju ljubav upravo na Hohenzollernu.



”Most zaljubljenih” jedno je od mjesta koja turisti najviše posjećuju tokom boravka u Kelnu.



Parovi koji dođu na most, u želji da njihova ljubav vječno traje, zaključaju katanac na kojem su ispisana njihova imena, a zatim ključ bace u rijeku. Vjeruju da će njihova ljubav potrajati sve dok katanac ne bude otključan ključem iz rijeke.



Iako su vlasti prvih nekoliko godina uklanjale katance, nakon velikog interesovanja posjetilaca, dozvoljeno je da se katanci tu ostavljaju.



Ovaj most u posljednjih nekoliko godina sve više dobija prostora u mnogim brošurama i vodičima za turiste.





(AA)