Nino Avdić je s dvije godine počeo pokazivati da će biti pravi genijalac.

Nino Avdić nevjerovatno je dijete. Ima šest godina i dolazi iz Mostara, a njegov talent je poznavanje svih glavnih gradova i zastava svih država.

Njegova ljubav prema geografiji rodila se dok je listao album Svjetskog fudbalskog prvenstva 2014., kada je imao samo dvije godine. Tada se prvi puta susreo s time i naučio je sve države.



Hrvatska publika upoznala ga je u novoj sezoni Supertalenta, a već prvim nastupom svima je dao do znanja da se radi o pravom malom genijalcu.



Nina niko nije učio već je sve sam krenuo istraživati, a mobitel mu je bio prozor u informacije.

''I onda neko kaže da mobiteli ne valjaju. Moj Nino ne igra igrice, on samo uči preko mobitela, a kada dođem u Zagreb kupit ću mu novi tablet'', otkrio je Ninov tata Semir koji je otkrio nešto više o svojem supertalentu.



''Zna on tako gledati zastave i nabrajati glavne gradove pa priča gdje želi ići. Često spominje da želi u Tursku na more. Krenuo je u školu i učiteljica ga hvali da je jako bistar. Igra i nogomet u sportskom društvu Zalik. Sve mu dobro ide'', otkriva tata Semir koji tvrdi da Nino zna i sve nogometaše, piše Dnevnik.hr.



''On ih zna 99 posto. Skoro sve. Toliko ih poznaje da mene ispravlja kada nešto krivo kažem. Navija samo za Barcelonu, ali odemo mi pogledati utakmice Zrinskog i Veleža. Osim svih gradova, zastava i nogometaša zna on nabrojati i sve vrste pasa te sve zmije otrovnice. Jako voli životinje pa mu je i to područje poznato. Kad malo bolje razmislim malo je toga što on ne zna'', iskreno je kazao ponosni tata Semir.

