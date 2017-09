Udovica legendarnog Beatla Johna Lennona zaprijetila je poljskoj kompaniji drakonskom novčanom kaznom ako ne promijeni ime pića "John Lemon" koje asocira na ime njezina pokojnog supruga.

Foto: 24sata.info

Advokati koje je angažirala Yoko Ono obavijestili su poljskog proizvođača da će morati platiti 5.000 eura na dan i još 500 eura za svaku prodanu bocu pića ako ne promijeni naziv.



Kompanija je shvatila da se udovica ne šali te je ime promijenila u "On Lemon".



Poljska kompanija tvrdi da se nikako nije vodila idejom o korištenju Lennona kao zaštitnog znaka. U to je teško povjerovati jer među marketinškim materijalom brenda objavljenom na Facebooku i John Lemona Ireland stoji slika pjevača, riječi "let it be" te prepoznatljiv par naočala s okruglo izrezanim staklima, prenosi Hina.



Advokati proizvođača tvrde da su trgovačku marku registrirali 2014., a zaštitni znak John Lennon registriran je tek 2016.





(FENA)