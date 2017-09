Iako je poligamija zakonom zabranjena na Tajlandu, to nije spriječilo tamošnjeg Kazanovu da se oženi sa čak 120 žena, s kojima ima 28 djece.

Foto: 24sata.info

Ono što je još interesantnije jeste da sve te žene znaju jedne za druge i nijedna nema ništa protiv.



Tambon Prasert, inače načelnik Promne oblasti, u provinciji Nakorn Najok, prisiljen je da prizna da se oženio s više od 100 žena, a za ovo su vlasti saznale putem anonimne dojave. Ovaj 58-godišnji političar i vlasnik uspješne građevinske kompanije bio je primoran pod medijskim pritiskom da sazove konferenciju za štampu i na njihovo pitanje da li je istina da ima više od 100 žena odgovori: "Zapravo, imam 120 žena i 28 djece."



"Prvi put sam se oženio u 17. godini", kaže on i dodaje: "Moja prva žena je bila dvije godine mlađa od mene i ubrzo smo dobili troje djece. Kasnije sam počeo da izlazim sa drugim ženama. Većina tih žena je izuzetno mlada, mlađe su od 20 godina. Starije ne volim, jer one uživaju da se svađaju", kaže Prasert.



Kaže da je neobičnu naviku stekao nakon što je otvorio građevinsku firmu. Naime, u svakom mjestu gdje sagradi kuću on bi se oženio sa po jednom ženom.



"Ja sam građevinac i tako sam došao na ideju da se oženim djevojkom iz svakog mjesta gdje sagradim kuću. Volim ih sve i one vole mene", kaže Prasert.



Ipak, Prasert sam za sebe kaže da je džentlmen. Naime, kada god zaprosi novu ženu, on joj objasni da ih ima još "nekoliko". Zapravo, 22 žene žive u neposrednoj blizini njegove kuće, dok su ostale raspoređene širom Tajlanda.



"Kada bih se oženio novom, samo bih obavijestio druge i nikada nije bilo problema. Sve one prihvataju situaciju kakva jeste i nikada nema svađe. Kad god se oženim nekom, prije ceremonije od njenih roditelja regularno zatražim njenu ruku i vjenčamo se u skladu sa svim tradicionalnim običajima", kaže Prasert. Inače, sve žene i djecu je obezbijedio i redovno se brine o njima.



(Nezavisne)