Zanatlija Hamit Hayran je prije tri decenije teško stradao od udara struje dok je radio kao stolar, a pozitivnim duhom i talentom za umjetnost odupro se teškom životnom iskušenju i postao prepoznatljiv umjetnik koji krhke ljuske jajeta pretvara u jedinstvena umjetnička djela.

Foto: Anadolija

Nekadašnji stolar Hayran je u razgovoru s novinarom AA kazao kako je kao 32-godišnjak doživio tešku nesreću na poslu i preživio udar visokonaponske struje i ostao nepokretan.



“Tri godine sam ležao u krevetu i pokušavao sam da istražujem neke alternativne zanate kako bi skrenuo misli sa teške situacije u kojoj sam se našao. Pažnju mi je privukla umjetnost obrade i slikanja na ljusci jajeta i evo već skoro tri decenije od toga dobro živim“, kazao je Hayran.



Ističući kako je riječ o umjetnosti na izuzetno krhkoj i lomljivoj ljusci, 61-godišnji Hayran je kazao da je pored dara za umjetnost u tom poslu najvažnije strpljenje.



“Radim sa ljuskama svih vrsta jaja do kojih mogu doći. Do sada sam napravio na hiljade djela od ljuski jajeta prepelice, jarebice, goluba, fazana, noja, guske, pauna, patke, kokoške i drugih ptica“, kazao je Hayran.



Za obradu jedne jajetove ljuske Hayranu je potrebno od jednog do 30 dana, ovisno o tome da li samo crta dekore ili i siječe ljusku i od nje pravi ukrasne predmete.



Cijena umjetničkih djela koja Hayran izrađuje od ljuske kreću se od 100 do 3.000 turskih lira (od 27 do 800 dolara).





(AA)