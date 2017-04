Zahvaljujući umjetniku iz Albanije Saimiru Stratiju u Narodnom muzeju Kosova u Prištini izložen je mozaik s likom Majke Tereze, koji je ušao u Ginisovu knjigu rekorda, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Mozaik je veličine 2,5 sa 4 metara, odnosno 10 kvadratnih metara i napravljen je od 1,5 miliona žičanih spajalica.



"Spajalice su u dvije boje, bijele i braon, i te spajalice su unikatna ideja maestra Stratija i odnose se na dramu iz 2016. godine, velikog egzodusa izbjeglica sa Bliskog Istoga ka Evropi sa mnogo žičanih ograda na državnim granicama", kaže za AA Skender Boshtrakaj, direktor Narodnog muzeja Kosova.



Mozaik sa portretom Majke Tereze rađen je tokom novembra 2016. godine, a u februaru ove godine je zvanično priznat od sudija Ginisa, kao najveći mozaik na svijetu urađen od žičanih spajalica. Stratiju je ovo 10. Ginisov rekord za umjetnička djela, koja je radio sa različitim vrstama materijala.



"Ovo je san ispunjen po deseti put, jer sam sada nosilac desetog Ginisovog rekorda, što nije malo i jedini sam umjetnik na svijetu sa toliko rekorda. To me čini i srećnim i ponosnim što sam pronio ime albanskog naroda", kaže umjetnik Strati u razgovoru za AA.



Strati ističe da je mozaik završio za 28 dana, jer je radio po 16 sati dnevno, te da je nova metoda sa žičanim spajalicama, koju je koristio za izradu, bila jako teška za realizaciju. Međutim, kako napominje, dio zasluga ide i predstavnicima Narodnog muzeja Kosova koji su ga izuzetno dobro primili i pružili mu podršku.



Umjetnik, koji je svoje djelo posvetio sudbini miliona izbjeglica, dodaje da umjetnici, kao i svi drugi intelektualci, imaju za zadatak da pošalju poruku bilo putem djela, bilo riječima, da svjetska diplomatija sve ljude treba da tretira ravnopravno kako bi bilo više humanosti.



"Majka Tereza nam je svojom dušom i djelom ostavila veliko bogatstvo, a to je mir i upravo njena poruka ispisana na mozaiku je “'Mir počinje jednim osmjehom'. Svi ljudi su rođeni isti i njenu misiju mira treba svi da podrže i to je razlog što sam izabrao Majku Terezu i njenu poruku", kaže Strati.



Istovremeno, direktor Boshtrakaj kaže da je Strati uvjeren da bi Majka Tereza da je živa reagovala i da bi tražila veću milost država i naroda za nesrećne izbjeglice. On podsjeća da je 2016. godina, bila godina kada je Vatikan, svjetski poznatu humanitarku albanskog porijekla, Majku Terezu priznao za sveticu.



"S druge strane, počinje novi put svjetske politike i diplomatije potpisivanjem sporazuma, potpisivanjem različitih dokumenata, koji se spajaju žičanim spajalicama i Strati kaže da te spajalice štete, jer mira nema i dokumenta ne vrijede. Tu se rađa njegova ideja da uradi nešto sa žičanim spajalicama koje nikome ne štete", objašnjava Bashtrakaj.



Direktor Boshtrakaj ističe da je umjetnik Strati imao ponude iz cijelog svijeta za realizaciju pokušaja da po 10. put uđe u Ginisovu knjigu rekorda, ali da je on lično po svaku cijenu želio da se to dogodi u Narodnom muzeju Kosova kako zbog snažne teme koja se odnosi na ljudsku dramu egzodusa sa kojim su se i Kosovari ne tako davno susreli, tako i zbog portreta Majke Tereze sa njenom porukom "Mir počinje jednim osmjehom".



Boshtrakaj kaže da je najveći broj prijatelja Narodnog muzeja Kosova izradu mozaika proglasilo najboljom kulturnom viješću u 2016. godini na Kosovu. Mozaik je završen 28. novembra na Dan albanske zastave, odnosno dan kada je u Valoni (Vlori), rodnom gradu umjetnika Stratija, podignuta albanska zastava 1912. godine.



(AA)