Četvorke iz Ohija, Nigel, Zachary, Aaron i Nick Wade, primljeni su na fakultete Harvard, Yale i Duke, kao i druge vrhunske fakultete u SAD-u. Neki od njih primljeni su i na Stanford, Univerzitet Chicago i Princeton, zavisno na koji su predali aplikacije.

Presretni roditelji nevjerovatnih mladića ne mogu se oporaviti od pozitivnog šoka. Svaki od njih predao je aplikacije za fakultete koje je on želio.



"Nisu to očekivali, iako im uvijek govorimo da ciljaju ka zvijezdama", kazala je majka Kim Wade.



Direktorica njihove srednje škole Lakota East High School u Bultler Countryju u Ohiju Suzanna Davis priznaje kako se bojala da bi se mladići mogli razdvojiti, ali da prihvatanjem sve četvorice na nekoliko fakulteta šanse da ostanu zajedno itekako rastu. Ipak, kaže da će ih podržavati u svemu što odaberu.



"Jedva čekam da vidim kakvu će novu životnu priču ispisati", kazala je.



Majka četvorki otkrila je da još nisu donijeli odluku gdje će nastaviti svoje školovanje, ali da su ih odgovori na aplikacije oduševili. Istakla je i veliku pomoć zajednice i rodbine njenoj porodici i dječacima.



Kao majka i kao učiteljica savjetuje im: "Ovdje ste s razlogom. Morate naporno raditi da biste ostvarili svoje snove. Otkrijte gdje želite biti za 18 ili 20 godina. Kada to shvatite, a s vremenom će se ta ideja sigurno mijenjati, trebat ćete vrijedno raditi da do te tačke i stignete".



I direktorica njihove srednje škole poručila im je da slijede svoju strast i da promijene svijet, ne sumnjajući da su oni za to itekako sposobni.



