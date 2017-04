“Voynichev rukopis” je najmisteriozniji zapis na Zemlji – naučnici još nisu uspjeli da ga dešifruju i ne znaju da li je u pitanju poruka, vanzemaljski artefakt ili alhemijski spis…

Ova knjiga potiče iz 15. vijeka, a mnogi kriptografi širom svijeta posvetili su život pokušajima da protumače crteže i natpise u tom rukopisu.



“Voynichev rukopis” napisan je nepoznatim pismom i oslikan biljkama i znacima zodijaka. Sastoji se od 240 listova pergamenta.



Ilustrovana knjiga nepoznatog autora na nepoznatom jeziku, sa crtežima nepoznatih biljaka, stara je, kako se vjeruje, 600 godina.



Dobila je naziv po američkom trgovcu knjigama poljsko-litvanskog porijekla Wilfrid Voynichu. On je to izdanje našao 1912. godine u Italiji.



Sadržaj rukopisa je enigma. Ručno napisan kodeks proučavali su mnogi kriptografi, ali, do sada, tekst niko nije dešifrovao.



Tekst je napisan nekom vrstom azbuke koja ima 40 različitih slova ili simbola. Naučnici nemaju predstavu šta piše u tekstu, a analizirane slike su sa više obrisa, pa mogu predstavljati anatomiju ljudskih ili životinjskih organa, ćelijsku strukturu ili konstelaciju nebeskih tijela.



Pretpostavlja se da je riječ o nekoj naučnoj knjizi. Naučnici su za sada definisali da postoji pet odvojenih segmenata knjige, odnosno pet tematskih oblasti ili poglavlja, a najprepoznatljivije poglavlje je ono gdje se nalaze slike nekih životinja – bića koje liče na kombinaciju ribe, guštera i zmije.



Dugo se vjerovalo da je knjiga djelo franjevačkog monaha Rogera Bacona, koji je živio u 13. vijeku, ali je kasnije analizom pergamenta utvrđeno da rukopis datira iz 15. vijeka.



Neki stručnjaci vjeruju da je rukopis, koji sadrži i ilustracije i dijagrame, djelo italijanskog renesansnog genija Leonarda da Vincija, navodi “Sputnjik”.



Rukopis, koji do danas niko nije uspio da dešifruje, čuva se u Biblioteci rijetkih knjiga i rukopisa Beinecke Univerziteta Yale u SAD.





(SRNA)