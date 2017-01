Amerikanka Cara Brookins je izgradila kuću za sebe i svoju djecu gledajući isključivo uputstva i video-snimke na YouTube kanalu.

Teško je vjerovati da bi porodica bez imalo građevinskog iskustva mogla da izgradi kuću na dva sprata sa pet soba samo gledajući tutorijale na YouTubeu, ali Cara Brookins i njeno četvoro djece su živi dokaz da se i to može kad se hoće.



Njen najstariji sin Drew pomogao je da majka Cara izradi nacrt kuće i dobije odobrenje od strane grada za izgradnju, njena kći Jada je dovlačila vodu iz komšijinog ribnjaka i miješala beton za temelje, dok je njena druga kći kuhala obroke za sve njih.



Tako je uspjela da izgradi kuću za sebe i svoju djecu za svega devet mjeseci rada.



Prošli su kroz sve: od kopanja temelja do zidanja zidova kuće.



Kada su inspektori za pregledanje kuća došli, bili su iznenađeni kako je sve profesionalno odrađeno, ne vjerujući da je to izgradila jedna majka bez imalo znanja o građevini.



Svoj dom koji ima biblioteku, garažu za tri automobila, pet spavaćih soba i dva sprata nazvali su Inkwell Manor, a kuća danas vrijedi oko pola miliona dolara.







