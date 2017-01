Upoznajte Rika Endersona, Australijanca koji zove ženku ajkulu Port Džekson - prijateljicom.

Naime, Rik tvrdi da svaki put kada se nađe pod vodom, njegova prijateljica dođe da bi se s njim - mazila.



"Počeo sam se da se družim i igram s njom prije sedam godina. Prišao sam joj polako da je ne uplašim i potom je nježno pomilovao. Uskoro se navikla na mene, pa sam je često ljuljao i pričao joj kroz svoj regulator", pojasnio je Rik, piše Bored panda.



Rik se bavi ronjenjem već 27 godina i vodi ronilačku školu.



"Narednih godina bi me prepoznala čim bih zaronio do nje, pa bi me dotakla po nogama kako bih je dodirnuo i opet mazio. Većina ronilaca ne mogu da vjeruju da se to dešava. Ali, ja je ne hranim, već se ponašam, prem njoj kao prema malom psu", pojasnio je Rik.

