Mnogim ljudima petak 13. ulijeva strah u kosti iako ni sami ne znaju zbog čega. Zapravo nikada nije razjašnjeno porijeklo vjerovanja u nesreću broja 13.

Ilustracija / 24sata.info

Postoje mnoge historijske činjenice koje ukazuju da se ljudi odavno boje broja 13 i petka 13-og. U svijetu, mnogi neboderi nemaju trinesti sprat, a bolnice nemaju sobu s brojem 13.



Strah od broja 13 se naziva triskaidekafobija, dok se strah od petka 13. naziva paraskavedekatriafobija ili frigatriskaidekafobija. Za ljude koji se straše petka 13. donosimo neka objašnjenja zašto je to tako i zbog čega se ta brojka zapravo smatra nesretnom?



Zanimljiva je činjenica da američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt nije nikada putovao 13. u mjesecu. Jeste li se ikada zapitali zašto u godini ima 12 mjeseci, u zodijaku 12 znakova, u tucetu 12 jaja, na Olipmu 12 bogova? Ili zašto su 12 dana nakon Božića došla Sveta tri kralja i zašto je Isus imao 12 apostola. Slučajnost?



Priča se kako je Juda Iskariot, koji je izdao Isusa Krista, bio 13. čovjek za stolom gdje je Isus održao posljednju večeru sa svojim sljedbenicima.



Loki



Loki je nordijski bog, koji je ubio drugog boga i na taj način pokrenuo lavinu događaja koji su doveli do Ragnaroka (svojevrsne nordijske verzije sudnjeg dana). Slično kao i u slučaju s Isusom, postoji legenda koja govori o 12 bogova za stolom i 13-om, nepozvanom bogu, koji se samoinicijativno pojavio za stolom, a to je prema istoj legendi bio upravo Loki.



Kain i Avelj



Mnogi hrišćani vjeruju kako se tragedija s dvojicom braće dogodila upravo na taj datum - 13. Hrišćani isto tako vjeruju kako je Isus razapet na petak, ali istraživači vjeruju kako se ne radi o petku 13. ali vjerovanje u zlo te brojke i dalje ostaje, prenose NN.



Vješala



Tradicionalno, prije je do postolja s vješalima vodilo 13 stepenica, a razvila se i legenda kako je uže za vješanje bilo 13 puta prepleteno, ali je prava brojka zapravo osam.



Apollo 13



Misija na Mjesec koja je završila umalo tragedijom, nakon što je eksplodirao spremnik zraka na letjelici. Nekoliko dana astronautima je život visio o koncu, ali su se na kraju ipak uspješno vratili na Zemlju.



Masakr vitezova templara



Francuski kralj Filip i papa Clement V. naredili su hapšenje i smaknuće vitezova templara u zoru na petak 13. oktobra 1307. godine. Svi su bili optuženi za jeres i druga bogohulna djela.



G. Krabs i Spužva Bob



Prema toj dvojici likova iz crtića, postoji samo 13 pogrdnih riječi.



Vještice i vampiri



Nekad se vjerovalo kako su se vještice (ili vampiri) okupljali u grupama od njih tačno 13. Bilo koja grupa imala je uvijek isti broj vještica ili vampira.



Vražja sreća



Postoji staro vjerovanje da ako imate 13 slova u imenu i prezimenu kako će vas pratiti vražja sreća. Zvuči smiješno, no ako za primjere navedemo imena Charles Manson, Jack The Ripper ili Theodor Bundy, onda će se svako bar na trenutak zamisliti.



Tinejdžeri



Djeca i službeno ulaze u tinejdžersku dob s navršenih 13 godina, a svi znamo kako je to za roditelje predstavlja i razdoblje dodatne strepnje.



Savršenstvo



U numerologiji se brojka 12 smatra reprezentacijom savršenstva i kompletnosti. Dodati jedinicu savršenstvu generalno gledano, smatra se vrlo lošom idejom, gledano iz aspekta numerologije.



Klub 13



U kasnim godinama 19. vijeka postojala je grupa koja se nazivala Klub 13 (Thirteen Club). Njihov cilj bio je razbiti mit o tome da ako 13 osoba sjedne za stol, jedna od njih će umrijeti u narednoj godini. Među članovima tog kluba bilo je i pet američkih predsjednika - Benjamin Harrison, Grover Cleveland, William McKinley, Theodore Roosevelt i Chester A. Arthur. Dvojica su ubijena.



Loš dan za zrakoplovstvo



13. oktobra 1972. godine u Andima se srušio urugvajski putnički avion, pri čemu je poginulo 29 putnika, a istog dana se pored piste srušio i sovjetski avion tvrtke Aeroflot, pri čemu su 174 osobe poginule.



(24sata.info)