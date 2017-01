Tao Porchon-Lynch ima 98 godina i najstarija je instruktorka joge na svijetu. Već 75 godina ona svakog jutra ustaje u pet sati i podučava ljubitelje ove drevne vještine.

Foto: Screenshot

Tao Porchon-Lynch se nedavno pojavila u kampanji pokreta “Power of She” i otkrila svoje tajne sreće, zdravlja i dugovječnosti.



“Sve je moguće, ništa nije nemoguće” je njena mantra.



“Kad se svakog jutra probudite sa rečenicom ‘Ovo će biti najljepši dan u mom životu’, on će stvarno biti takav”, kaže Tao.



“Znam da u vama postoji radost života. Živite je, vjerujte u nju”, poručuje ona.



Joga nije jedina vještina kojom je Porchon-Lynch ovladala. Ona je i talentovana balerina, a svojevremeno se pojavila u filmovima “Show Boat” (1951.) i “The Last Time I saw Paris” (1954.) u kom je glavnu ulogu igrala Elizabeth Taylor.



Ona svoju dugovječnost, kako kaže, duguje jogi, ali se ne može reći da vrijeme nije ostavilo traga na njenom tijelu. Prije nekoliko godina morala je da ugradi vještački kuk, a 2011. je slomila zglob ruke.



Umjesto da je to uspori, Porchon-Lynch se usavršava svakodnevno, a kaže da joj mnogo pomaže vegetarijanska ishrana uz povremenu čašu vina ili kockicu čokolade.





