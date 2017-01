Stanovnici Astane, glavnog grada Kazahstana protiv hroničnog umora bore se kupanjem u ledenoj rijeci Išim koja teče kroz njihov grad.

Foto: AA

Nekolicina stanovnika jednog od najhladnijih gradova svijeta, Astane bacaju se u ledenu rijeku Išim zbog, kako kažu, borbe protiv lijenosti i hroničnog umora. Smatraju da kupanje u ekstremno hladnoj vodi jača imunitet i ubrzava cirkulaciju.



Članovi kluba "Morževi" koji se nalazi u Astani, otvarajući bazene na ledu debljine skoro deset centimetara, svake zime organizuju kupanje u ledenoj vodi. Sve počinje "otvaranjem" leda, a potom se najsmjeliji kupači zagrijavaju trčeći oko rijeke, nakon čega slijedi kupanje u ledenoj vodi.



U prostoijama kluba služe se biljni čajevi, dok iskusni “morževi” prenose svoje znanje mladima i daju im savjete za zdrav život.



Članovi kluba ističu da redovno kupanje u ledenoj vodi ubrzava cirkulaciju i jača imunitet.



“Nema više kronične lijenosti i umora”



Asker Piriyev, koji je već pet godina član kluba, u razgovoru sa novinarom Anadolu Agency (AA) je kazao da je prije kupanja u ledenoj vodi pokušavao ojačati tijelo polijevajući se hladnom vodom, međutim, to nije bilo dovoljno.



Ističući da je uočio mnoge promjene na svom tijelu nakon što se počeo kupati u ledenoj vodi Piriyev je rekao kako “nema više hronične lijenosti i umora kao ranije. Otkako sam se počeo kupati u ledenoj vodi nisam se niti jednom prehladio.”



U klubu se nalaze članovi od četiri do 77 godina. Piriyev ističe kako član od 77 godina bos trči po snijegu i ostaje u ledenoj vodi po pet do deset minuta, dok mladi izdže samo nekoliko sekundi.



Govoreći da je se čak i na minus 40 kupao u ledenoj vodi Piriyev navodi i kako “ljudi nisu svjesni svoje moći. Ni ne pokušavaju otkriti svoje potencijale iako postoji mnogo načina za to, jedan od najlakših jeste ulazak u ledenu vodu, kao što i mi radimo.”



Jedna od članica je i pedesettrogodišnja Svetlana Borisenko koja je u klubu već sedam godina.



“Tražila sam nešto da pobijedim osjećaj nedovoljnosti. Dvoumila sam se između padobrana i ledene vode, da bih se na kraju ipak odlučila za ledenu vodu”, kazala je.



Borisenko je istakla da je prvi skok u ledenu vodu bio popraćen strahom, dok je strah kasnije zamijenilo uživanje.



Navodeći da ledena voda djeluje kao anestezija Borisenko kaže da ne želi da zimi dođe kraj i dodaje da sa ostalim članovima kluba nakon kupanja u ledenoj vodi trče a potom i leže u snijegu.



Potvrđujući tvrdnje Piriyeva, Borisenko također kaže da se nije niti jednom prehladila otkako se počela kupati u ledenoj vodi.





(AA)