Nakon 105 godina od potonuća Titanica, naučnici tvrde kako postoje jasni dokazi da taj najpoznatiji prekookeanski brod koji je ušao u ljudsku povijest, nije potonuo zbog sudara sa ledenim brijegom, prenosi Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

Titanic je 10. aprila 1912. godine krenuo na svoje prvo prekookeansko putovanje iz luke Southampton ka New Yorku. Kapetan Edward John Smith tada je namjerno krenuo kraćim kursom, sjevernijim od propisanog i time zanemario opasnost od sudara s ledenim santama.



Samo četiri dana kasnije Titanic se sudario sa santom leda, koja ga je prepolovila i potopila dva sata kasnije. Potonuće Titanica prije 105 godina smatra se najvećim brodolomom u modernoj historiji.



Teorija da Titanic nije potopio ledeni brijeg pojavila se u najnovijem dokumentarcu pod nazivom "Titanic: Novi dokazi" koji je objavio državni britanski emiter Channel 4.



Naučnici koji su radili na dokumentarcu pozvali su se na britanskog novinara Senana Molonya koji više od 30 godina izučava sve poznate fotografije Titanica, uključujući i one prodane na aukcijama.



Molony je ranije pisao kako je na fotografijama slavnog broda vidljivo oštećenje u vidu crnih mrlja u blizini mjesta gdje je brod navodno udario u santu leda. Fotografije su nastale prije nego je Titanic napustio brodogradilište u Belfastu.



Molony tvrdi kako je Titanic imao oštećenje i prije nego je uplovljen u more. Naučnici su potvrdili kako su oštećenja na brodu uzrokovana požarom u jednoj od prizemnih soba u kojoj je bila smještena kotlovnica.



Upravo to oštećenje nastalo tri sedmice prije uplovljanja broda, kako navode naučnici, oslabilo je čelik Titanica prije nego je udario u santu leda.



Najnoviju teoriju o uzroku potonuća Titanica prenijeli su brojni svjetski mediji.



Od 2.224 putnika i članova posade koji su bili na Titanicu, nesreću je u hladnim vodama Atlantika preživjelo 710 osoba, dok se utopilo više od 1.500.



Olupinu potonulog Titanica na dnu Atlantskog okeana 645 kilometara od Newfoundlanda pronašao je moreplovac Robert Ballard 1985. godine.



U periodu od 1987. do 2004. godine ronilačke ekipe su iz olupina izvukle brojne predmete koji danas na svjetskim aukcijama dostižu basnoslovne sume.

(aa)