Dronovi su se do sada koristili za brojne avanture, ali ovo je prvi put da je u zrak dignut - čovjek. Casey Neistat je, kako sam za sebe kaže, "vloger i YouTuber" iz New Yorka koji na svom YouTube kanalu ima vojsku sljedbenika od preko šest miliona pretplatnika.

Foto: Screenshot

Ne bez razloga, jer riječ je o kreativcu koji je oduševljavao svojim video materijalima, stoga je nedavno, kada je odlučio prekinuti dnevni vlog, pomalo razočarao svoje vjerne obožavaoce.



Ali, obećao je, u trenutku kada je objavio da više neće svakoga dana predstaviti novi video, da razlozi leže samo u tome što se želi posvetiti "ozbiljnijim, većim i kreativnijim projektima" kojima će oduševljavati i dalje.



Ono što je obećao, to je na najbolji mogući način i ostvario, objavivši video za praznike u kojem je postao prvi čovjek koji je letio - dronom.



Ideja za video nastala je u koprodukciji sa Samsungom, s kojim je Casey i ranije vrlo uspješno sarađivao, a trebalo je proći gotovo godinu dana do same realizacije.



Na kraju se ostvarilo, uz pomoć ekipe koja je napravila nevjerojatno "čudovište" od drona koje je u Finskoj, domovini "Santa Clausa", "Djeda Božićnjaka", "Djeda Mraza" ili kako ga već običavate zvati, upravo Caseya podignula u vazduh.



Ovog puta nisu sobovi bili u prvom planu, nego bespilotna letjelica sa čak 16 motora, isto tolika baterija i nevjerojatnom snagom. Za njenu izradu, testiranje i finalnu verziju također je trebalo godinu dana, ali video koji je nastao doista je spektakularan, poseban i predivan.



Nije ni čudo da ga je u dva dana pogledalo gotovo pet miliona gledaoca na YouTube kanalu Caseya Neistata, koji je prije godinu dana "snowbordao" ulicama New Yorku a sada letio finskim nebom...





(24sata.info)