Američki režiser Spike Lee predvodit će žiri ovogodišnjeg Filmskog festivala u Cannesu, kao prvi crnac koji obavlja tu dužnost u 73-ogodišnjoj istoriji tog kulturnog dešavanja.

Spike Lee / 24sata.info

Organizatori festivala nadaju se da će Lee „prodrmati stvari“ u svjetskoj filmskoj eliti na festivalu koji traje od 12 do 23. maja. Antirasistički aktivisti nadaju se da će Leejovo imenovanje upozoriti francuski kulturni svijet na upornu diskriminaciju i štetne stereotipe koje stvara.



Lee je izjavio da je "počastvovan što je prva ličnost afričke dijaspore“ izabrana na tu uglednu poziciju.



Organizator festivala Thierry Fremaux izjavio je da je Lee prvi crnac izabran za predsjednika žirija velikog svjetskog filmskog festivala, nazivajuću tu odluku „porukom univerzalnosti“.



Mnogi Leejevi filmovi prikazani su u Cannesu, a njegov film “BlacKkKlansman osvojio je najveću nagradu u Cannesu prije dvije godine. Ovogodišnji festival traje od 12 do 23. maja, a ostali članovi žirija bit će objavljeni u aprilu, prenosi Associated Press.





(FENA)