Produkcijska kuća Michele i Baracka Obame osvojila je u ponedjeljak nominaciju za Oscara za "American Factory", dokumentarac koji govori o tome što se dogodilo radnicima kada je kineski milijarder kupio tvornicu na američkom Srednjem zapadu.

"American Factory" prvi je film u produkciji Higher Ground Productions, kompanije koju su bivši američki predsjednik i njegova supruga osnovali 2018. nakon što su se dogovorili oko distribucije s Netflixom.



"Drago nam je da je American Factory nominiran za najbolji dokumentarac", napisao je Barack Obama na Twitteru.



"To je priča koju ne vidimo često, to je upravo ono što Michele i ja želimo postići s Higher Ground. Čestitke autorima i cijelom timu".



Michele je također čestitala autorima Juliji Reichert i Stevenu Bognaru, prenosi Hina.



"American Factory" prati živote tisuća radnika koji su u recesiji 2008. ostali bez posla u tvornici automobila u Moraineu u Ohiu i potom se zaposlili u tvornici automobilskih stakala u vlasništvu kineske kompanija Fuyao Glass.



"American Factory" borit će se za Oscara s dokumentarcem "Cave" o stradanjima u Siriji i "The Edge of Democracy" o padu dvoje brazilskih predsjednika.



