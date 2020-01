Pjevačica Lady Gaga u intervjuu Oprah Winfrey otvoreno je progovorila o silovanjima koja je doživjela kada je imala 19 godina i mentalnim problemima sa kojima se suočava, a koji su nastali kao posljedica traume.

Foto: 24sata.info

Lady Gaga je još prije nekoliko godina otkrila javnosti da je bila žrtva silovanja, a u intervjuu Oprah Winfrey je ispričala da je više puta doživela silovanje kada je imala 19 godina. Kako kaže, to je kod nje stvorilo posttraumatski sindrom.



“Nisam imala nikoga ko bi mi pomogao, nisam imala terapeuta, nisam imala psihijatra, nisam imala doktora koji bi mi pomogao da prođem kroz to. Odjedanput sam postala zvijezda. Putovala sam po cijelom svijetu, od hotelske sobe, do garaže, scene… i nikada se nisam s time suočila”, ispričala je Gaga.



Poslije intervjua voditeljica je otišla iza scene kako bi se pozdravila s pjevačicom i zahvalila joj na iskrenosti tokom razgovora. Susret je kod obje izazvao suze.



“Bila si tako nevjerovatna. Bila si tako dobra, tako ranjiva, tako stvarna. Nisam mogla da vjerujem da to radiš”, kroz suze je govorila Oprah dok je prilazila Lady Gagi.



Govoreći o intervjuu voditeljica je rekla da nije očekivala da će sa Gagom govoriti o toj temi, ali pošto su već stigle do toga dozvolila je pjevačici da se otvara i bude hrabra.







