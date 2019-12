Nakon velikih koncerata u Splitu, Beogradu i Zagrebu, pred Severinom se u subotu veče poklonila i cijela Ljubljana.

Foto: Facebook

Posjetioci iz svih krajeva Slovenije, došli su u prepunu Arenu "Stožice" pogledati posljednji u nizu koncerata "The Magic Tour" turneje, koja je u rekordnom roku osvojila čitavu regiju. Turneja, uključuje dva i po sata koncerta, koji započinju magičnim te za publiku mističnim trikom, a u jednakom tonu se i nastavlja do samog kraja…



Na sceni u obliku dijamanta trikovi se izmjenjuju, redaju se najveći hitovi u pratnji čak 16 vrhunskih, a 20 spektakularnih plesnih koreografija ostavljali su publiku bez daha.



"Želim vam se zahvaliti od sveg srca što ste dali sve od sebe, što ste se svi trudili kao da je vaš koncert, to je za mene veliki blagoslov i velika sreća. Razlog za ovaj uspjeh bili ste vi, hvala vam na svemu što ste dosad napravili. Zahvaljujem se svima što ste uložili i srce i dušu i svoje talente i živote, što ste sve to ostavili na bini i što ste bili tu baš u najtežim trenucima", rekla je Severina nakon koncerta.





(NN)