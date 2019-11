Sutkinja Tea Golub jutro je donijela privremenu mjeru i odlučila da sin Severine Kojić i srpskog poduzetnika Milana Popovića nadalje živi s ocem, koji će se samostalno brinuti o zdravlju i obrazovanju djeteta, za Index.hr je potvrdio advokat pjevačice Mate Matić, koji je bio prisutan na današnjem čitanju presude.

Foto: PIXSELL

Na izricanju presude nisu bili ni Severina ni Popović.



Matić je dodao da odluka odmah stupa na snagu, odnosno da je žalba neće odgoditi. To znači da bi Severina već danas trebala sina predati ocu, koji ga može odvesti i u Srbiju.



Matić nam je rekao da nema temelja za takvu odluku te da će poduzeti sve pravne mjere kako bi spriječili Popovića da sina odvede u Srbiju.



"Tek sam se nedavno uključio u cijelu priču. Sve što sam vidio na suđenju je zastrašujuće", rekao nam je, dodavši da ne krivi nikog osim onih koji donose odluke.



Dodao je da je službenica Centra za socijalni rad koja je dodijeljena Severinom sinu priznala da dijete nije vidjela dvije godine, ali su ipak poslušali njenu preporuku da se dijete dodjeli ocu.



Popović je za sina dvaput izvadio putnu ispravu Republike Srbije, a Severina tvrdi da je on to napravio bez njezine saglasnosti. Dodala je da je angažovala advokata u Srbiji da ispita ko je i pod kojim okolnostima njezinom sinu, koji je državljanin Hrvatske, izdao putnu ispravu Republike Srbije.



Severinin advokat Mate Matić podnio je prekjučer kaznenu prijavu protiv Milana Popovića zbog povrede djetetovih prava tokom incidenta u Osnovnoj školi Matija Gubec. Podsjetimo, Severina je na konferenciji za medije sredinom oktobra optužila školu koju pohađa njen sin Aleksandar za zlostavljanje djeteta. Kako je tvrdila pjevačica, učiteljice su dječaka zaključale u školu dva sata te mu nisu dozvolile da ode kući sa Severininim suprugom Igorom Kojićem.



"Dešavaju mi se u životu jako teške stvari s obzirom na situaciju s mojim djetetom i suprugom. U petak se dogodio incident u školi u koju ide moje dijete, a gdje su ga učiteljice zaključale u školu, navlačile i tjelesno i fizički povrijedile te ga dva sata zadržavale i nisu puštale da ga preuzme moj suprug jer ja osobno nisam mogla doći po njega", rekla je.



"S obzirom na to da niko osim mene ne može odvesti moje dijete iz škole, na taj način se meni, kao majci, onemogućuje da radim svoj posao ili da budem bolesna pa da zbog toga ne mogu doći po dijete", dodala je.





(24sata.info)