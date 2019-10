Ne znamo da li ste imali priliku sresti se sa brendom Via Delle Rose?

Foto: 24sata.info

Ako niste, obavezno to sebi priuštite u butiku Magnetic u Bijeljini ili na njihovom instagrami facebook profilu magnetic.fashon.



Ono što možemo sa sigurnošću da vam potvrdimo je da vas neće ostaviti ravnodušnim.



Brend sa idejama i vizijom potpuno razlikuje od svih ostalih.



Sam naziv brenda Via Delle Rose, u prevodu Ulica ruža,izražava sponu između ženstvenosti sa italijanskim ukusom i nečega sasvim novog, nečeg što je izvan svih stereotipa.



Osnovni cilj, prlikom stvaranja brenda, je bio odvojiti se od uobičajene ženske odjeće i stvoriti razliku, biti bolji i drugačiji svake sezone!



Moto brenda prvo je kvaliteta, a zatim razlika i detalji.



Modeli brenda Via Delle Rose ženu čine posebnom, samouvjerenom, modernom i srećnom.



Složićete se da je to ono što je svakoj ženi potrebno.



Sam brend Via Delle Rose je ugledao svjetlost dana 2004.godine sa sjedištem u Italiji. Budući da je drugačiji, privukoje pažnju, te se, od 2007.godine može naći u 20-ak zemalja.



Na našu i vašu veliku radost, od ove godine brend je prisutan i u našoj zemlji.



Posjetite instagram i facebook profil magnetic.fashion i uvjerite se u sve prethodno rečeno.





