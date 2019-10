Ginger Baker, legendarni britanski bubnjar i skladatelj, koji je osvajao glazbenu publiku neobičnim smislom za ritam, virtuoznošću na svom instrumentu, a i atraktivnošću svog nastupa, umro je u nedjelju u dobi od 80 godina, objavila je njegova obitelj.

Ginger Baker / 24sata.info

Baker je preminuo nakon što je mjesec dana proveo u bolnici, no još uvijek nije objavljen točan uzrok smrti.



Njegova slava rasla je kako je mijenjao sastave u kojima je bubnjao. Krenuo je s Graham Bond Organisation, a vrhunac karijere napravio u sastavu Cream od 1966. do 1968. Kasnije je s Ericom Claptonom, Ricom Grechom i Steveom Winwoodom osnovao grupu Blind Faith (1969.). Nakon toga osnovao je vlastiti sastav Ginger Baker's Air Force (1970-ih), koji je eksperimentirao s jazzom i rockom.



Sastav Cream je zajedno s grupom The Jimi Hendrix Experience izvršio velik i presudan utjecaj na rock glazbu, napose na direktne slijednike Led Zeppelin, Deep Purple i The Jeff Beck Group u 60-im godinama 20. stoljeća.



Bend je plijenio pozornost glazbene publike zbog izvrsnih Claptonovih blues pasaža na gitari, moćnog glasa i basističkih bravura Jacka Brucea i jazz bubnjanja Gingera Bakera. U vrlo kratkom periodu svog djelovanja uspjeli su prodati 35 milijuna albuma u svijetu. Njihov album Wheels of Fire bio je prvi dvostruki platinasti album na svijetu.



(FENA)