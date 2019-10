Princ Harry je tužio vlasnika britanskih tabloida, među kojima The Sun, objavila je ta grupacija u petak, nekoliko dana nakon tužbe protiv Mail on Sundayja, kako bi zaštitio suprugu Meghan.

Foto: 24sata.info

"Potvrđujemo da je vojvoda od Sussexa podnio tužbu", priopćio je News Group Newspapers, vlasnik The Suna (najčitaniji britanski tabloid) i ugašenog News of The Worlda.



Neki mediji koji govore o krađi glasovnih poruka, pišu da je podignuta tužba i protiv Daily Mirrora.



Princ Harry se oglasio u utorak želeći zaštititi suprugu Meghan od britanskog žutog tiska koji je, po njegovim riječima, "nemilosrdno" progoni, kao što je progonio njegovu majku, princezu Dianu i najavio je tužbu protiv Maila on Sunday.



Na mrežnoj stranici kraljevskog para najavio je tužbu protiv "nezakonitog (objavljivanja privatnog pisma) u kojemu je (...) izostavljanjem nekih odlomaka izokrenut smisao rečenica i riječi kako bi se prikrile laži što se šire zadnjih godinu dana".



Smjerao je na tabloid Mail on Sunday koji je u veljači objavio pismo koje je Meghan poslala ocu Thomasu Markleu, od kojeg se distancirala i koji ne propušta priliku da medijima otvori dušu o narušenoj vezi sa kćeri.



"Najviše se bojim da se povijest ne ponovi", rekao je princ Harry u pismu objavljenom na toj mrežnoj stranici. "Izgubio sam majku i sada gledam kako mi supruga postaje žrtva istih moćnih snaga".



"Lady Di" je 31. kolovoza 1997. poginula u automobilskoj nesreći u Parizu bježeći pred paparazzima koji su je pratili na motociklu.





(Hina)