Nicolas Cage na premijeri svog novog filma "Running with the Devil" u Los Angelesu bio je gotovo neprepoznatljiv.

Foto: AFP

Glumac se na crvenom tepihu pojavio zarastao u bradu, sijede kose skupljene u rep i s velikim šeširom, u stilu Indiane Jonesa.



Mnogi su ga jedva prepoznali. Na premijeru je stigao sa sinom Westonom, kojeg je dobio iz kratke veze s Christinom Fulton 1988. godine. Radnja filma "Running with the Devil" prati put droge od Meksika, preko SAD-a do Kanade. Izvršni direktor međunarodnog konglomerata šalje svoja dva najbolja čovjeka da istraže nestanak nekoliko pošiljaka kokaina i nađu krivca u lancu krijumčarenja droge.



Početkom godine Cage je bio u braku četiri dana sa četvrtom suprugom Erikom Koike. Kad je poništavao brak rekao da je bio prepijan i da mu Erika nije ispričala da je imala kriminalnu prošlost.



Nakon tog posljednjeg privatnog debakla Cage se odlučio posvetiti poslu.



Mnogi komentiraju da su neki njegovi potezi šokantni, poput onih da je kupio pogrebne piramide, kosti lubanje dinosaura te 11 multimilionskih nekretnina širom svijeta.



Važi za glumca koji u trošenju nema granica te je Poreznoj ostao dužan 13 miliona dolara, a bankrot je uspio izbjeći zaposlivši finansijskog menadžera i prodajom velikog dijela imovine.





(24sata.info)