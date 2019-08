Ed Sheeran odlučio se povući s muzičke scene zbog supruge Cherry Seaborn i proširenja porodice.

Ed Sheeran / 24sata.info

Slavni britanski muzičar Ed Sheeran objavio je vijest da se povlači u mirovinu sa samo 28 godina i to nakon što je zaradio milionsko bogatstvo.



Autor jednih od najpoznatijih pjesama širom svijeta, koji se ove godine našao na 17. mjestu liste najbogatijih britanskih muzičara, rekao je fanovima da je turneja "Divide" njegova posljednja te da će se nakon nje povući sa scene kako bi mogao provesti više vremena s novopečenom suprugom Cherry Seaborn, s kojom je zapravo u vezi još od srednjoškolskih dana, piše Dnevnik.hr.



Ponesen emocijama vijest je podijelio na pozornici tokom nastupa u Chantry Parku u Ipswichu.



"Kao što možda znate ili ne znate, nalazim se na "Divide" turneji više od dvije godine i ovo je posljednji dan svega. Postoji nešto vrlo slatko u svemu tome, jako mi je drago što ste ovdje i što sve završava u Ipswichu.



Ovo mi je sigurno posljednja svirka u sljedećih 18 mjeseci. Svirali smo širom svijeta. U Glastonburyju, na stadionu Wembley. Na prekrasnim mjestima u Americi, Novom Zelandu, Australiji, Aziji, Južnoj Americi - bila je to ludo putovanje", izjavio je Ed.



U njegovoj turneju "Divide" imalo je priliku uživati 9 miliona ljudi širom svijeta i to je čini najvećom turnejom ikad, pišu britanski mediji."Ovo je emocionalan dan za mnogo ljudi koji rade iza pozornice. Osjećamo se čudno, na neki način kao da prekidamo s djevojkom s kojom smo bili godinama u vezi. Možda to čudno zvuči ali tako je to kada si dugo na turneji", priznao je muzičar.



Dodao je i kako je moguće da je to njegov posljednji nastup ikad ali i da ako će se jednog dana vratiti, bit će to s istim bendom koji ga je pratio godinama.



Jedva suzprežući suze u očima Ed je obukao majicu sa simbolom svog rodnog grada, prije čega je nosio dres lokalnog fudbalskog kluba.



"Ovo je majica fudbalskog kluba iz Framlinghama, odakle sam ja. Suffolk je moj dom i sretan sam što ovu ogromnu turneju završavam ovdje", priznao je.



Ed se ove krajem prošle godine u tajnosti vjenčao s dugogodišnjom djevojkom Cherry, a nedavno je otkrio kako uskoro planiraju proširiti porodicu.



"Osnivam život s Cherry. Ne mogu sljedećih 20 godina biti na cesti, djeca bi mogla promijeniti stvari i ne bi mi smetalo da se žrtvujem zbog njih", izjavio je Ed koji će mnogima na sceni nedostajati kao i njegova divna muzika.





(24sata.info)