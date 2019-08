Filmski producent Harvey Weinstein izjasnio se da nije kriv u vezi s novim optužbama za seksualno zlostavljanje, piše BBC News.

Harvey Weinstein / 24sata.info

Weinstein, koji se nakratko pojavio na sudu u New Yorku, već se izjasnio da nije kriv za navodno silovanje žene 2013. godine i prisilni seksualni čin u drugom sporu 2006. godine.



Tužitelji su u ponedjeljak podigli novu optužnicu kako bi sudije mogle da saslušaju svjedočenje treće žene koja holivudskog producenta optužuje za zlostavljanje – glumice Annabelle Sciorra.



Otkako se Harvey Weinstein suočio s prvom optužnicom za seksualno zlostavljanje, još 70-ak žena je navelo kako se predatorski odnosio prema njima iako je on negirao te tvrdnje sve vrijeme.



Sciorra, poznata po ulozi u HBO-ovoj seriji "The Sopranos", kaže da ju je Weinstein silovao u njegovom na Manhattanu 1993. godine. Tužitelji se nadaju da će se njenim iskazom poslužiti kako bi pojačali svoje optužnice da je Weinstein seksualni predator.



Ukoliko bude osuđen za sve što mu se stavlja na teret, Harvey Weinstein bi se mogao suočiti s doživotnom kaznom zatvora.





(24sata.info)