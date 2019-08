Novi Bondov film zvat će se 'No Time to Die' i izlazi u travnju 2020., objavili su u utorak producenti.

"Daniel Craig ponovno će glumiti Jamesa Bonda u filmu 'No Time to Die'. Film će se premijerno prikazati 3. travnja 2020. u Ujedinjenom Kraljevstvu, a 8. travnja u SAD-u", objavljeno je na službenom Twitter profilu 007.



Snimanje novog filma, ranije poznatog samo kao Bond 25, započelo je u travnju na Jamajki kada su producenti najavili da će osvajač Oscara, Rami Malek utjeloviti glavnog negativca u posljednjem nastavku unosne britanske špijunske franšize.



Craig je 2017. potvrdio da će po peti put glumiti britanskog tajnog agenta 007.



U novom filmu Bond će uživati u mirnom životu na Jamajki nakon napuštanja tajne službe dok ga ne posjeti stari prijatelj Felix Leiter iz CIA-e i zatraži njegovu pomoć.



Bond odlazi u misiju spašavanja otetog znanstvenika, a pritom će se naći na putu tajanstvenom naoružanom negativcu s opasnom, modernom tehnologijom.



'No Time to Die' trebao je stići u kina u studenom 2019., ali su pomaknuli datum na 2020. nakon što je dosadašnjeg redatelja Britanca Dannyja Boylea zamijenio Amerikanac Cary Joji Fukunaga.



Film se također snima još u Londonu, Italiji i Norveškoj. Ralph Fiennes ponovno će glumiti lika M, Naomie Harris utjelovit će Moneypenny, a Ben Whishaw ostaje Q.



James Bond franšiza jedna je od najunosnijih u filmskom svijetu. 'Spectre' iz 2015. je zaradio 880 milijuna dolara, a 'Skyfall' iz 2012. više od milijardu dolara.



