Direktor Sarajevo Film Festivala (SFF) Mirsad Purivatra večeras je u Narodnom pozorištu uručio Počasno Srce Sarajeva oskarovacu Pawelu Pawlikowskom i meksičkom redatelju Alejandru Gonzalezu Iñárritu.

Uz izraze zahvalnosti poljski redatelj Pawlikowski je istakao da je u Sarajevo uvijek dolazio sa velikim emocijama i da je lijepo ponovo biti u ovo gradu.



Posebno ga je, kako je dodao, dirmuo film Emira Kusturice 'Sjećaš li se Dolly Bell' koji je pogledao '91. godine i već tada je osjetio duh Sarajeva.



- Sarajevo ima veliko, jako i moćno srce - naglasio je Pawlikowski dodajući da vjeruje da će nastaviti živjeti s njim kako je to bilo stoljećima.



Za Gonzaleza je čast nagrada koja mu je uručena. Kazao je da je sanjao da dođe u Sarajevo i sada je taj san ostvario.



- Kako starite, brinete se kako vam radi srce, ali ovo "Srce Sarajeva" je otporno, hrabro, puno ljubavi, pomirenja – kazao je Gonzalez i zahvalio svima koji su odlučili da mu dodijele prestižnu nagradu SFF-a.



Domaćin ceremonije otvorenja je bio bh.glumac Igor Skvarica koji se prisjetio začetka festivala ratne 1995.godine, njegov razvoj, do danas kada Sarajevo posjećuju veliki filmski umjetnici.



Purivatra je kazao da je ovogodišnji Festival jubilarni, koji označava i 25. godišnjicu od rata i opsade Sarajeva.



Centralnom ceremonijom u sarajevskom Narodnom pozorištu počeo je Sarajevo Film Festival koji će trajati do 23. augusta, pod pokroviteljstvo UNESCO-a.





