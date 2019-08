Meksički redatelj Guillermo del Toro u utorak je dobio zvijezdu na čuvenoj "Stazi slavnih" u Los Angelesu, a prigodu je iskoristio da pozove sve imigrante da ne ustuknu pred strahom nakon smrtonosne pucnjave u Sjedinjenim Državama.

Foto: 24sata.info

Del Toro, nagrađen 2018. godine dvama Oskarima 2018. za film "Oblik vode", sklon je snimanju horror filmova te poznat po neobičnim fantastičnim likovima i zlim čudovištima, premda je u stvarnom životu, ako je vjerovati onima koji ga dobro poznaju vesele naravi i tople ćudi.



U utorak je, dobivajući svoju zvijezdu na Stazi slavnih govorio o strahu što ga neki koriste da bi podijelili naciju i "da bi nam poručili kako smo međusobno različiti te da ne bismo smjeli vjerovati jedni drugima."



No "ovakve su podjele čiste izmišljotine", rekao je Del Toro, aludirajući na ubojstvo koje se prošli vikend dogodilo u teksaškom El Pasu.



"Kad mi ljudi kažu da živim u svojem imaginarnom svijetu, odgovaram im da u njemu ne živim ja, nego političari, kler..., ni u kojem slučaju ja", kazao je.



"Ne vjerujte lažima koje govore o nama, vjerujte pričama koje nosite u sebi i vjerujte u to da svi zajedno možemo promijeniti stvari", rekao je Del Toro, redatelj koji je iz Meksika otišao 1998. godine kada mu je otet otac. Otmičari su tražili otkupninu u iznosu od milijun dolara koju je redatelj uspio prikupiti uz pomoć prijatelja i kolege Jamesa Camerona. Od tada živi u Los Angelesu.



Svojedobno je u intervjuu za časopis Time o otmici oca kazao: "Svaki dan, svaki tjedan dogodi se nešto što me podsjeti da sam u stalnom izgnanstvu iz vlastite zemlje."



Del Torro producira većinu svojih filmova. Godine 2008. osnovao je producentsku kuću "Cha Cha Cha Films" sa sunarodnjacima, prijateljima i poznatim redateljima Alfonsom Cuaronom i Alejandrom Gonzalezom Inarrituom.





(Hina)