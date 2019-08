Ed Sheeran se zahvalio svojim fanovima koji su odlučili doći na njegove nastupe u okviru "Divide" turneje i koji su učinili da ova serija koncerata bude najveća, najposjećenija i najplaćenija u historiji muzike.

Foto: 24sata.info

Naime, on je ovom turnejom oborio nekoliko rekorda koje su držali članovi grupe U2, piše BBC.



Turneja "Divide" britanskog muzičara bit će zvanično najveća, najposjećenija i turneja s najvećom zaradom svih vremena kada za nekoliko dana Ed nastupi u Njemačkoj. Turneja je počela u martu 2017. godine, a bit će okončana u Chantry Parku u Ipswichu kasnije ovog mjeseca.



Kada dođe zadnji nastup, prema nekim procjena Ed Sheeran će na putu provesti 893 dana u odnosu na 760 dana koliko je U2 putovao na svoje koncerte. On je također svojim nastupom u Francuskoj u maju nadmašio rekord posjećenosti najuspješnijeg koncerta Bono Voxa i ekipe, a ukupno je na turneji s Edom Sheeranom pjevalo 7,3 miliona posjetilaca.



Isto tako, ovaj mladi britanski kantautor je u sklopu svoje "Divide" turneje održao 255 nastupa u odnosu na 100 koje je imao U2 za vrijeme "360" turneje.



Sheeranov menadžer Stuart Camp rekao je da je ovo postignuće zaista nevjerovatno, ali muzičar je ipak bio skroman u svojim izjavama.



"Zaista je velika koincidencija da me stavljaju u isti koš s grupom U2, uz čiju muziku sam odrastao. To je bend koji je prisutan na globalnoj muzičkoj sceni decenijama. Oni su legende, porediti mene i njih je zaista smiješno", kazao je nedavno Ed Sheeran.







(24sata.info)