Meghan Markle, vojvotkinja od Sussexa, gost je urednik septembarskog broja britanskog izdanja magazina Vogue s temom "Snage za promjene".

Foto: 24sata.info

Kraljevski zvaničnici tvrde da izdanje magazina od 2. augusta priča o "tvorcima promjena ujedinjenim u neustrašivom rušenju barijera" i da uključuje razgovor između Meghan i bivše prve dame SAD-a Michelle Obame.



Naslovnica magazina prikazuje 15 žena među kojima su novozelandska premijerka Jacinda Ardern, glumice Jane Fonda, Jameela Jamil i Gemma Chan, model Adwoa Aboah i tinejdžerska aktivistica u borbi protiv klimatskih promjena Greta Thunberg.



Vojvotkinja se ne pojavljuje na naslovnici. Glavni urednik magazina Edward Enninful kazao je da su oni od samog početka raspravljali treba li se Meghan pojaviti na naslovnici, ali je kazao da je ona na kraju "to smatrala pomalo hvalisavom stvari za taj poseban projekat".



- Ona je, umjesto toga, željela da se fokusira ne žene kojima se divi - kazao je on.



Meghan, koja je na trudničkom bolovanju od kraljevskih dužnosti nakon rođenja sin Archieja, radila je na tom projektu sedam mjeseci. Kazala je kako se nada da će čitaoci biti inspirisani fokusom magazina na "vrijednosti, ciljeve i uticaj ljudi u današnjem svijetu".



Kate, vojvotkinja od Cambridgea, pojavila se na naslovnici magazina u 2016. u njegovom stoljetnom izdanju, prenosi Associated Press.





(FENA)